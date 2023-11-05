Как выборы в Молдавии стали анекдотом про водителя троллейбуса и при чем здесь Россия

Сторонники кандидата в президенты Иона Чебана на одной из улиц в Кишиневе, Молдавия, 1 ноября 2023 года

5 ноября в Молдавии стартовали местные выборы. За голоса избирателей борются более 60 партий, а на кону в том числе пост градоначальника Кишинева. Перед выборами руководство страны отстранило от голосования ключевого конкурента, обвинило Россию в попытке вмешательства и закрыло несколько десятков СМИ. Чего ждать от выборов в Молдавии и при чем тут Москва — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье, 5 ноября, по всей Молдавии открываются избирательные участки. Жителям страны предстоит выбрать почти 900 мэров населенных пунктов, в том числе градоначальника столицы, и свыше 11 тысяч региональных депутатов местных советов разного уровня.

В кампании участвуют около 60 партий, но ключевая гонка, как ожидается, развернется вокруг представителей трех политический сил — правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) и оппозиционных Партии социалистов и «Национального альтернативного движения». Согласно опросу iData, лидирует партия власти, ее кандидатов готовы поддержать 19,9% респондентов, а на втором месте социалисты — 13,2%. Замыкает тройку лидеров «Национальное альтернативное движение» с 8,4% голосов.

Уничтожение конкурентов

Изначальный предвыборный расклад был несколько иным и включал в себя еще оппозиционную партию «Шанс», которая по тому же опросу iData имела 13,3% голосов респондентов. Однако всего за два дня до выборов премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил о снятии одного из оппонентов властей с выборов под предлогом «защиты интересов государства и демократии». Это решение вызвало резкую реакцию в оппозиции. Например, представитель социалистов, бывший президент Игорь Додон счел его нарушением конституции страны.

«В обществе складывается революционная ситуация. И для граждан, и для оппозиционных партий приближается момент, когда нам предстоит спасти Молдову от фашизма», — написал политик в своем Telegram-канале.

В свою очередь экс-премьер Молдавии Ион Кику пригрозил Речану тюрьмой за действия в отношении «Шанса». По его мнению, снятие партии с местных выборов является настоящим преступлением:

«Речан сядет в тюрьму за преступление против государства. Сегодняшнее решение — это преступление против государства, которое не имеет срока давности».

При этом одной из основных оппозиционных партий — «Шор» — доступ к выборам был закрыт еще раньше. Более того, власти Молдавии пообещали не дать кандидатам от партии участвовать в голосовании, хотя Конституционный суд страны признал такие меры нелегитимными. Политическая сила, выступающая организатором множества демонстраций против властей, попала под запрет еще в июне под предлогом незаконного финансирования и якобы связи с Россией.

«Российский след» в молдавских выборах

Антироссийская риторика стала главным лейтмотивом избирательной кампании властей Молдавии в преддверии голосования. Например, президент страны Майя Санду заранее обвинила Москву во «вмешательстве» в выборы, а также инвестициях в молдавские партии и политиков, связывая это с противодействие «европейскому выбору» народа страны. В новой стратегии безопасности республики используется схожий нарратив, а «опасность» России дополнительно объясняется конфликтом на Украине.

По причине антироссийской риторики в республике закрывают не только оппозиционные политические партии, но и различные медиа. В октябре спецслужбы Молдавии заблокировали свыше 30 интернет-порталов, в том числе несколько десятков российских СМИ, и шесть телеканалов.

В оппозиции такие меры связывали с устранением медиаплощадок с критикой власти.

К тому же, «Действие и солидарность» работает по персоналиям, отдельные оппозиционные политики, к примеру из социалистов, сталкиваются с рейдами полиции, обысками и судом.

«Западный мейнстрим»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают причины фиксации властей Молдавии на антироссийской риторике в контексте выборов. Так, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что руководство страны следует общеевропейскому мейнстриму в этом вопросе:

«Все это просто западный мейнстрим, который захлестывает Молдавию. Это важный регион. Молдавия последний отголосок Балкан, граничит с Украиной и имеет нерешенную проблему Приднестровья, которая считается зоной влияния России.

Поэтому на нее обращают внимание и тщательно следят за тем, чтобы там не пришли к власти люди, дружественно настроенные к Москве. Это касается всех уровней от местного до самого высокого».

С точки зрения Безпалько, условно можно говорить о потери Молдавии для России, поскольку Москва не имеет никаких инструментов для влияния на политическую ситуацию в республике. По его словам, российская сторона даже не может получить от Кишинева долги за поставленный газ, которые тот сам себе простил.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер допустил, что действия властей Молдавии во многом связаны с настроениями электората «Действия и солидарности».

«Шор» и «Шанс» являются персонифицированным врагом для Кишинева. Против них должна действовать вся государственная машина. Россия же для значительной части электората правящей партии выступает таким жупелом и они, естественно, это используют, так ее и выставляют», — сказал эксперт.

По его мнению, ситуация с влиянием России в республике в целом неоднозначная. Он подчеркнул, что оно сохраняется у избирателей, если смотреть на их настроения, но полностью отсутствует во власти.

Чего ждать от выборов

В преддверии голосования оппозиция активно агитировала молдаван не отдавать ни одного голоса власти, обвиняя Санду вместе с «Действием и солидарностью» в злоупотреблении полномочиями и предупреждая о рисках фальсификации выборов. В то же время в руководстве Молдавии настаивали на поддержке европейского курса и защите страны. При этом важность текущей кампании обусловлена тем, что ее исход может оказать прямое влияние на парламентские и президентские выборы, которые пройдут в республике в 2024 году.

В настоящее время население Молдавии в значительной степени озабочено социально-экономическими проблемами, считает Безпалько. Он отметил, что в таких условиях молдаване на выборах отдадут свой голос за ряд оппозиционных партий, которые не запрещены.

«Учитывая возможность фальсификации и прямого давления в ходе выборов, то вряд ли оппозиция сможет добиться доминирующего положения по итогам голосования.

Тем не менее оппоненты властей могут занять довольно весомое положение. Население будет отдавать голоса за ряд партий из чувства протеста, к примеру социалистов, даже прекрасно понимая их популизм.

Действующая власть привела к ухудшению всех социально-экономических факторов Молдавии, поэтому у оппозиции есть шансы, но ждать какого-то ошеломляющего успеха не стоит», — отметил эксперт.

При этом Брутер допускает, что победа будет за партией власти. По его словам, «Действие и солидарность» убрала со своего пути практически всю оппозицию:

«Вся ситуация напоминает анекдот про водителя троллейбуса, который закрывает дверь перед пассажиркой и спрашивает: успела или не успела? Ну, конечно, не успела. Если власти сняли с выборов основных конкурентов, то, конечно, они выиграют.

Для них кампания заключается в том, чтобы снимать оппозиционных кандидатов. «Шор» не успеют создать полноценную альтернативу. Что касается социалистов, то они не смогут улучшить свой результат. Они в значительной степени дискредитированы и голоса более жесткой оппозиции не получат».