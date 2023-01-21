«Стать пушечным мясом в борьбе против России»: почему оппозиция Молдавии против вступления в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что только НАТО может гарантировать республике безопасность, особенно на фоне ситуации на Украине. При этом она признала, что отказ от нейтралитета и вступление в блок — вопрос, который должны решить молдаване. Бывший президент республики Игорь Додон ответил, что народ хочет нейтралитета и не позволит сделать себя «пушечным мясом для НАТО в борьбе против России».

Жители Молдавии должны самостоятельно решить, отказываться ли стране от закрепленного в Конституции нейтралитета и входить ли республике в НАТО. Об этом молдавский президент Майя Санду сказала в интервью газете Politico.

«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы как государство придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс», – так она ответила на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО.

Вместе с тем Санду заявила, что не согласна с мнением, будто Молдавии нет необходимости вкладываться в военный сектор. Президент полагает, что в контексте событий на Украине Молдавии важно укрепить свой оборонный потенциал. Санду и ранее была заинтересована в увеличении военной помощи от США, ЕС и НАТО, чтобы укрепить обороноспособность республики. По ее словам, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса, будет выделено более €40 млн.

В интервью она выразила мнение, что надежно защитить республику сможет только НАТО. Но присоединение к военно-политическому блоку должны сначала поддержать молдаване.

Издание напоминает, что Молдавия, хотя и не является членом Североатлантического альянса, сотрудничает с организацией и вносит свой вклад в возглавляемые НАТО миротворческие силы в Косово.

В декабре, пишет Politico, молдавский министр иностранных дел Нику Попеску встретился с коллегами из стран-НАТО в Бухаресте. Тогда союзники подтвердили, что будут поддерживать республику. В частности, было заявлено об обучении молдавских сил обороны.

Кроме того, газета обращает внимание, что конфликт на Украине влияет на Молдавию. Например, неделю назад на территорию республики вновь упали обломки ракеты, о чем сообщило местное МВД. Осколки обнаружил пограничный патруль КПП «Ларга» на границе с Украиной. До этого подобные случаи были в октябре и декабре прошлого года.

В материале Politico указывается и на то, что атаки на энергетическую инфраструктуру на Украине выводят из строя электроэнергию в Молдавии.

После публикации интервью Майи Санду бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале назвал опасными призывы нынешней главы республики.

«Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО – вопреки прописанному в Конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающему категорически против присоединения к этой военной структуре», – говорится в посте.

Политик утверждает, что президент действует «по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы».

«Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России», – уверен Додон.

Согласно ст. 11 Молдавия провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения у себя вооруженных сил других государств. В 2016 году парламент принял документ, согласно которому постоянный нейтралитет страны является «осознанной необходимостью, гарантией сохранения мира и стабильности как внутри Республики Молдова, так и в регионе в целом».

Попытка упразднить этот статус будет расценена «как прямая атака на Конституцию, на мир и спокойствие» в стране и на безопасность ее граждан. В нейтральном статусе Молдавии была заинтересована Россия, пишет РБК.

В Молдавии не в первый раз говорят о невозможности сохранения нейтралитета на фоне ситуации в соседней стране. В декабре председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TV8, что сейчас республике нужно «выбрать сторону».

«Мы на стороне войны или на стороне мира. <…> Вилять, что мы против насилия, мы нейтральные, мы независимые, любим всех, – это невозможно, непозволительно и непростительно», – сказал парламентарий.

Он считает, что руководство Молдавии должно дать «четкую политическую оценку» событиям на Украине.

В России предупреждали, что «активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах <...> в большей степени подрывает безопасность самой Молдавии». Об этом в интервью РИА Новости ранее заявлял замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. В ответ на это Кишинев заявил, что нейтральный статус не означает самоизоляцию, демилитаризацию и безразличие к происходящему в мире.