«Этот снежный ком давит всех». В России отреагировали на новый санкционный пакет США

Власти США опубликовали новые санкционные списки, в которых десятки компаний и физических лиц. В частности, под санкции попали АФК «Система», «Почта Банк», «Русский стандарт», «Хоум кредит», «Всероссийский банк развития регионов», «ХКФ банк» и «Абсолют банк», а также проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2». В Госдуме сообщили, что рестрикции наносят вред самому Западу, а в Кремле ожидают, что санкционное давление будет продолжаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

США вновь расширили список антироссийских санкций, включив в него 37 физических лиц, сообщил Минфин страны. Уточняется, что новые фигуранты перечня — выходцы из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран.

Под санкции также попали «дочки» «Газпром нефти», а также Роскапстрой, МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательский центр кибернетики и автоматики, проект «Арктик СПГ 2».

Кроме того, санкции затронули «СПБ Биржу» и АФК «Система».

После известий о внесении компаний в санкционный список рухнула стоимость акций. На Мосбирже к 17:55 мск ценные бумаги АФК «Система» подешевели до уровня середины июня — 16,472 рубля (-2,6%), акции «СПБ биржи» упали до минимума с января — 139,3 рубля (-13,2%).

Принятые Вашингтоном ограничения также коснутся свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.

Банки и карты

Под санкции попали и ряд крупных российских банков, включая «Абсолют банк» и «Почта банк».

Ограничения также введены в отношении «ХКФ банка», «Русского стандарта», «Всероссийского банка развития регионов».

В «Абсолют банке» уже заявили, что санкции США никак не отразятся на его работе: он был к ним готов.

«Русский стандарт» объявил о приостановке работы карт UnionPay за рубежом. Они перестанут действовать с 3 ноября.

В пресс-службе «Почта Банка» сообщили, что санкции США не окажут влияния на деятельность кредитной организации, но карты банка не будут работать за границей, включая карты платежной системы UnionPay. Банк рекомендовал своим клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, снять наличные средства с карт.

Беспилотники для СВО

Помимо министерства финансов, свои санкционные списки пополнил и американский Минторг. Он ввел экспортные ограничения против 12 компаний в России и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных. Это российские компании Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический центр Windeq и ZALA Aero Group, а также фирма из Узбекистана Mvizion.

«В отношении этих юридических лиц правительством США вынесено определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США», — сообщило ведомство.

Фигуранты списка закупают, разрабатывают или распространяют российские беспилотные летательные аппараты.

«Уже запутались в санкциях»

Новые санкции США не принесут результата, на который рассчитывал Вашингтон, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, ограничения, наоборот, позволяют исправить «ошибки, допущенные в стране в 90-е годы, в начале 2000-х годов».

«В общей сложности на сегодняшний день 15,5 тысяч или даже 17,5 тысяч, я уже запутался, различных санкции против российских компаний и граждан в общем счете выставлено со стороны разных стран. И очередные санкции нас не удивляют. Добиваются ли от этого желаемого эффекта? Конечно, нет», — сказал он.

«Потому что изначально рассчитывали, что крупный бизнес, потом средний бизнес, потом весь бизнес взвоет, отвернется от власти, в стране будут протесты, экономика встанет, экономика развалится — этого ничего не произошло», — пояснил депутат.

Чепа выразил уверенность, что от санкций больше страдают сами западные страны, нежели Россия, которой в нынешней ситуации нужно развивать свою экономику и «рассчитывать только на себя».

«Естественные трудности, конечно, есть. Эти трудности сказываются на экономике не только России, но и всего мира. И это тот снежный ком, который давит разные страны. На сегодняшний день под гнетом санкционных войн больше оказываются многие западные страны, которые страдают больше, чем страдает Россия. <...> И рассчитывать надо только на себя. Ну и, конечно, активнее взаимодействовать с дружественными странами — а их большинство», — подчеркнул он.

«Розовых очков не носим»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал готовящееся усиление санкций в отношении РФ. По мнению представителя Кремля, у Запада уже есть понимание, что санкционные пакеты «бьют и по их интересам». Тем не менее США и ЕС будут «продолжать придумывать» новые ограничения.

«Розовых очков не носим. Санкционное давление будет продолжаться. Наша экономика хорошо адаптировалась к этим условиям, пытаемся из этого извлекать выгоды для себя. В чем-то у нас это получается», — отметил пресс-секретарь.