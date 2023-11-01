«Это зверство, постигшее население Газы». Израиль вновь ударил по лагерю беженцев

Израильские военные нанесли новый ракетный удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, погибли десятки человек, передает WAFA. Замгенсека ООН Мартин Гриффитс назвал атаку «зверством» и заявил о начале «еще более ужасающей фазы» конфликта. Предыдущий удар по лагерю, жертвами которого стали 400 человек (по данным ХАМАС), ЦАХАЛ объяснил тем, что движение использует население в качестве «живого щита». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Армия обороны Израиля вновь нанесла удар по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев Джебалия, передает палестинское агентство WAFA. Число погибших исчисляется десятками.

«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джебалия», — говорится в сообщении агентства.

По лагерю беженцев выпущено более десяти ракет.

Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — заявило, что в результате удара по лагерю погибли по меньшей мере семеро заложников. О какой именно атаке идет речь — 1 ноября ли 31 октября — не уточняется.

Международная реакция

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал повторную атаку на этот объект «зверством».

«Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — подчеркнул Гриффитс.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал удар Израиля по лагерю беженцев, отметив, что потрясен количеством потерь среди гражданского населения.

«Право на самооборону всегда должно уравновешиваться обязательством защищать гражданское население в максимально возможной степени», — сказал политик.

Иордания на фоне удара по лагерю беженцев и в качестве ответа на расширение боевых действий ЦАХАЛ отозвала своего посла в Израиле, передает Al-Wakeel. Одновременно МИД Иордании поручил соответствующему отделу ведомства проинформировать Израиль о том, чтобы он не возвращал своего посла, который ранее уехал на родину «для консультаций».

Власти Израиля «лишают палестинцев их права на еду, воду, лекарства и их права на безопасную и стабильную жизнь на своей национальной земле», подчеркнуло дипведомство.

Действия Израиля осудила и Сирия, обвинив ЦАХАЛ в военных преступлениях и заявив о «израильском фашизме».

«Израиль, который ежедневно совершает десятки массовых убийств, следуя политике выжженной земли, таким образом показывает свое фашистское лицо, далекое от человечности, и идущей вразрез с ценностями, изложенными Женевскими конвенциями, Уставом ООН и базовыми правами человека», — цитирует SANA заявление сирийского министерства иностранных дел.

МИД призвал «народы, которые отстаивают общечеловеческие ценности», активизировать «борьбу за прекращение израильских преступлений».

Первый удар

Накануне Израиль усилил бомбардировки у лагеря беженцев Джабалия, атаковав целый район. По данным министерства внутренних дел Газы, при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек.

Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал объект при попытке ликвидировать командира ХАМАС Ибрагима Биари. Он возложил ответственность за гибель людей на руководство палестинского движения, которое использует мирное население в качестве «живого щита».

По информации ЦАХАЛ, Биари, игравший ключевую роль в планировании нападения на Израиль 7 октября, якобы находился в подземном комплексе в Джебалии.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сомневается, что число жертв действительно столь огромно. Он пояснил в интервью РБК, что данные основаны на статистике ХАМАС.

«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС»,

— сказал он, подчеркнув, что израильские военные не наносят удары по мирным объектам.

27 октября Израиль заявил о расширении наземной операции в Газе и призвал жителей севера анклава переехать на юг.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Бойцы движения вторглись в приграничные израильские населенные пункты, захватив свыше сотни заложников и убив десятки мирных жителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале ответной операции «Железные мечи», главная цель которой — уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.