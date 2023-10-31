«У нас одна цель — победа»: израильская армия ведет ожесточенные бои в секторе Газа

Израильская армия перешла к новому этапу конфликта — сухопутной операции в секторе Газа. Сейчас они уже несколько часов ведут ожесточенные бои с ХАМАС. Израильтяне намерены полностью уничтожить своего противника и будут сражаться с ним даже в труднодоступных местах, в том числе в туннелях. Тем временем хуситы объявили войну Израилю и нанесли удар с территории Йемена. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильские военные ведут ожесточенные бои с боевиками ХАМАС в глубине сектора Газа. Это заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным представителя израильской армии, сухопутные войска сражаются уже несколько часов на севере сектора Газа. По его словам, ЦАХАЛ уничтожил десятки боевиков в составе противотанковых отрядов и наблюдательных постов, а также захватил боеприпасы ХАМАС.

«Мы наносим удары по ХАМАС и террористическим организациям в секторе Газа. У нас одна цель — победа. Независимо от того, насколько длительной или насколько сложной будет борьба, нет другого исхода, кроме победы», — сказал руководитель Южного командования генерал-майор Яро Финкельман, обращаясь к солдатам ЦАХАЛ. Его слова передает Telegram-канал израильской армии.

Финкельман добавил, что ЦАХАЛ намерен сражаться в переулках, туннелях и везде, где это необходимо. Они хотят «уничтожить отвратительного врага».

Представители израильской армии неоднократно заявляли, что боевики ХАМАС могут прятаться в подземных туннелях, которые растянуты на десятки километров. По этой причине они решили провести наземную операцию, так как с воздуха противника сложно истребить. Однако полномасштабного ввода войск в сектор Газа пока что не было. Это в том числе связано с критикой подобной операции среди других стран. Кроме этого, израильтяне намерены освободить заложников.

По данным американского портала Axios, сейчас в секторе Газа находятся более 20 тысяч военных ЦАХАЛ, они начали заходить на территорию 27 октября. Вероятнее всего, в палестинском анклаве находятся как минимум одна пехотная и две бронетанковые дивизии израильских войск.

Удар по Израилю

Арабский мир негативно отнесся к началу израильской наземной операции. МИД Саудовской Аравии в социальных сетях обратился к Израилю и потребовал остановить военные действия в анклаве, поскольку они могут навредить мирным жителям.

«Королевство требует от международного сообщества взять на себя ответственность за немедленное прекращение военной операции Израиля в секторе Газа, а также предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа», — добавили в МИДе.

Тем временем боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС, группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» в Telegram-канале заявила, что в ответ на действия ЦАХАЛ нанесла ракетный удар трем израильским бронетранспортерам на севере сектора Газа.

«Бойцы «Бригад [Иззэддина] аль-Кассама» открыли огонь из засады по БТР, вторгшимся на территорию сектора Газа на севере. В результате был нанесен удар по трем БТР снарядами «Аль-Ясин-105», — говорится в сообщении.

Группировка добавила, что обстреливает израильскую технику, которая проникает на территорию сектора Газа через северо-западную или южную границы. Кроме этого, они атаковали израильскую агломерацию Гуш Дан.

Представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа в социальных сетях заявил, что они начинают военную операцию против Израиля. По его словам, военные действия направлены на поддержку палестинцев.

«Наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», — сказал Сариа, цитирует телеканал Al Masirah.

Он утверждает, что движение продолжит наносить удары до тех пор, пока Израиль не остановит свою операцию.

Тем временем ливанская группировка «Хезболла», которая находится у северной границы Израиля, пока не предпринимает активных действий. Reuters со ссылкой на три источника сообщает, что боевики группировки опасаются затяжного конфликта, поэтому уже сейчас работают над сокращением своих потерь. За время конфликта «Хезболла» потеряла 47 бойцов, большинство погибли из-за ударов беспилотников. Сейчас они используют зенитные ракеты, чтобы отражать атаки.

Более 400 палестинских беженцев погибли и ранены

Перед сегодняшней наземной атакой ЦАХАЛ ударил по одному из самых густонаселенных районов в секторе Газа — лагерю беженцев Джебалия. РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Газы сообщило, что в результате израильской бомбардировки пострадали более 400 палестинцев.

«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, многие жертвы — это женщины и дети.

Информацию подтверждает и телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. По их данным, погибли не менее 100 человек.