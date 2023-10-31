«Необходимо выделить деньги, а то Путин победит». Что Блинкен и Остин рассказали сенаторам

Пропалестинские активисты поднимают «окровавленные» руки во время слушаний с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Конгрессе США, 31 октября 2023 года

Министр обороны США Остин предрек победу России в конфликте на Украине, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву поддержку. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США. Аналогичное мнение высказал и госсекретарь США Блинкен. Он также считает, что победа Москвы в украинском конфликте придаст смелости России и Ирану. В конгрессе США прошли слушания по вопросу выделения финансовой помощи Украине и Израилю. Ранее сообщалось написало о планах Блинкена и Остина убедить законодателей одобрить запрос Байдена о выделении помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обоснование помощи

Москва победит в украинском конфликте, если Вашингтон перестанет финансово поддерживать Киев, заявил в ходе выступления в комитете по ассигнованиям сената министр обороны США Ллойд Остин. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Как отметил глава оборонного ведомства, в случае прекращения выделения помощи Киеву, Россия может почувствовать «усталость» западных государств по вопросу выделения помощи союзнику. Затем, считает Остин, ВС РФ не потребуется много времени, чтобы одержать победу на фронте.

«Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину. Тогда (президент России Владимир) Путин победит», — подчеркнул руководитель Пентагона.

По мнению Остина, основная стратегия России заключается в том, чтобы «переждать Запад». Глава Пентагона также выразил мнение, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский не преувеличивает, когда предрекает поражение Киева, комментируя возможность прекращения финансовой помощи со стороны Запада.

И поддержку Украины, и поддержку Израиля он назвал «инвестицией США в оборону и промышленную базу», которая дает Вашингтону «восстановить запасы, дает дополнительные глубину и гибкость, которые помогают нам делать то, что мы делали на протяжении долгих лет по всему миру».

Смелость Ирана и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса выразил мнение, согласно которому, если Вашингтон даст России победить в спецоперации на Украине, это «придаст смелости» Москве и Тегерану. Он отметил взаимосвязь между боевыми действиями на Украине и Ближнем Востоке.

Также госсекретарь заявил о необходимости рассмотрения международным сообществом и сторонами ближневосточного конфликта возможности введения «гуманитарной паузы» на территории сектора Газа. По его словам, мирные жители палестинского анклава должны продолжить получать продукты, воду, лекарства и другие товары первой необходимости.

«Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится еще более сложной задачей, поскольку (палестинское радикальное движение) ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита», — подчеркнул Блинкен.

Кроме того, госсекретарь высказался по поводу зерновой сделки для экспорта украинской продукции. По словам Блинкена, Вашингтон не видит альтернативы прекратившей действие этим летом черноморской инициативе.

«Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может», — сказал Блинкен.

Слушания в сенате

Агентство Reuters во вторник написало о планах государственного секретаря США и американского министра обороны убедить законодателей в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям верхней палаты американского парламента одобрить запрос президента страны Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю. Речь идет о требовании главы государства выделить $106 млрд на эти цели.

20 октября Байден назвал помощь Киеву и Тель-Авиву «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям, и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки». Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах.

В ходе выступления Блинкена в сенате в здание ворвались протестующие с требованием прекратить огонь в секторе Газа, свидетельствуют кадры с заседания, которое ведет C-SPAN.

Под крики «Стыдитесь!» демонстранты разворачивали плакаты, на которых было написано «Нет геноциду Израиля в Газе», «Нет осаде Газы», «Хватит выделять деньги Израилю». На видео видно, как госсекретарь США почти 2 минуты молча смотрел на кричащих активистов, в то время пока их выводили сотрудники правоохранительных органов.