Израиль просит увести палестинцев в пустыню. Египет отказался их принять

Палестинцы на месте разрушений после израильского удара в Рафахе, сектор Газа, 31 октября 2023 года

Министерство разведки Израиля подготовило план урегулирования палестино-израильского конфликта с минимальным числом жертв среди мирного населения. Он подразумевает переселение 2,3 млн жителей Газы в Египет. При этом о возвращении беженцев после окончания войны речи не идет. Каир с планом не согласился и предложил разместить беженцев в пустыне. Как на Ближнем Востоке решают судьбу переселенцев — в материале «Газеты.Ru».

Агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщило, что разведка Израиля разработала план по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров (Египет). Предложение не понравилось палестинцам и египтянам.

«Израиль признал <…>, что одно из министерств составило <...> предложение о перемещении 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров», — говорится в заявлении.

Офис Нетаньяху считает предложение «концептуальным документом» и пока «не относится к нему серьезно», пишет AP. План датирован 13 октября. Согласно документу, после выселения мирных жителей территорию не передадут Палестине или другому правительству.

Отношения между Египтом и Израилем стали более напряженными, поскольку Каир подозревает, что Израиль хочет переложить ответственность за беженцев на Египет, отмечает AP. Против плана выступили палестинцы.

«Мы против переселения в любое место и в любой форме, и мы считаем это красной линией, которую мы не позволим пересечь. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться снова», – сказал Набиль Абу Рудейне – официальный представитель президента Палестины Махмуда Аббаса.

Абу Рудейне напомнил о конфликте 1948 года, в ходе которого сотни тысяч людей лишились своих домов. Пресс-секретарь считает, что подобное массовое переселение будет «равносильно объявлению новой войны».

Что предлагает документ?

План предполагает переселение мирных жителей Газы в палаточные городки на севере Синайского полуострова и начало строительства для них постоянных городов. При этом внутри Израиля, по задумке авторов, будет создана зона безопасности, чтобы заблокировать въезд перемещенных палестинцев. Что станет с территорией Газы, авторы не уточняют.

В документе сказано, что беженцам не обязательно оставаться в Египте: они могут переселиться в Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также в Канаду, так как там мягкая иммиграционная политика.

Журналисты обратились в египетский МИД с просьбой прокомментировать отчет. Каир дал понять, что принимать беженцев не будет. В Египте убеждены, что Израиль намерен добиться не временного переселения, а постоянного.

Египет предложил Израилю альтернативу: временно разместить беженцев в пустыне Негев, а после прекращения операции вернуть их обратно.

В беседе с Associated Press старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Йоэль Гузански заявил, что документ, если он правдив, может спровоцировать «стратегический раскол» между Египтом и Израилем.

«Я рассматриваю это либо как невежество, либо как то, что кто-то хочет негативно повлиять на отношения Израиля и Египта, которые очень важны на данном этапе», — заявил он.

Источник AP, знакомый с содержанием документа, отметил, что он не имеет обязательной силы и что его не обсуждали с представителями службы безопасности. Помимо плана о переселении палестинцев, в документе также говорится о двух других вариантах развития событий: восстановлении в Газе Палестинской автономии или поддержке местного режима.

Проблема беженцев

Сектор Газа — одна из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, фактически территорию контролирует палестинское исламистское движение ХАМАС. Регион находится на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом.

По данным ООН, с начала новой войны между Израилем и ХАМАС почти 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов израильской армии. Ситуацию в анклаве назвали гуманитарной катастрофой из-за острого дефицита продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Жители северных районов Газы бежали на юг, в сторону границы с Египтом.

На фоне этого лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир отвергает «любую попытку ликвидировать палестинский вопрос военными средствами или посредством насильственного перемещения палестинцев с их земель». Financial Times утверждала, что Нетаньяху пытался убедить власти стран Европы надавить на Египет, чтобы тот принял беженцев из Газы. FT пишет, что Германия и Франция не поддержали предложение, сославшись на продолжающуюся борьбу с беженцами внутри Евросоюза.