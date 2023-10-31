Двое депутатов Госдумы могут лишиться мандатов за прогулы

Два депутата Госдумы — Василий Власов и Вадим Белоусов — завтра, вероятно, лишатся своих мандатов. Этот вопрос, скорее всего, будет рассмотрен на пленарном заседании Думы. Основанием для решения стали прогулы – депутаты не появляются на заседаниях более 30 дней. Власов попытался объясниться перед комиссией по этике. Белоусов же с августа прошлого года скрывается от правосудия — Мосгорсуд назначил ему десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере более 3 млрд рублей.

Сегодня Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, потому что они более 30 дней не посещали заседания своих комиссий и комитетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всесторонне изучили представленные материалы дела. По понятным причинам мы не смогли заслушать Белоусова (с августа 2022 года он скрывается от правоохранительных органов. — Прим. Ред.). Выслушали объяснения Власова, который, по сути, не отрицал систематические пропуски, а пытался объяснить, почему не исполнял полномочия», — цитирует ТАСС участника Комиссии по вопросам депутатской этики.

Решение было передано комиссии по мандатным вопросам, та порекомендовала снять полномочия с 1 ноября и направила соответствующее предложение в Совет Думы.

«Мы поддержали решение комиссии по этике, направим материалы сейчас на Совет Думы. Наверное, [Совет Думы] вынесет [вопрос] на пленарное заседание и палата будет определяться по существу». — сообщил глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

По его мнению, вопрос будет рассматриваться уже завтра.

«Чего тут откладывать в долгий ящик, это просто вопрос дисциплины», — Сказал Аршба.

Власов не согласен

28-летний либерал-демократ Власов с решением комиссии не согласился. Якобы в текущем созыве он посетил 98% заседаний. И в 80% случаев его комиссия рассматривала вопросы путем дистанционного голосования, он постоянно принимал в нем участие.

«На заседаниях комиссии по вопросам фундаментального характера — бюджета Госдумы, транспортного обслуживания — я всегда присутствовал», — заверил Власов «Ленту.ру».

При этом сама комиссия, считает Власов, неоднократно нарушала регламент, не предупреждая его за два дня о том, что будет заседание.

«Меня пригласили на комиссию по этике на пять минут буквально. Я указал все факты касательно того, что я голосовал, когда я лично присутствовал. Они говорят о том, что я не присутствовал на заседаниях, но у меня не взяли даже никакие документы, хотя я подготовился, принес все документы по голосованию, документы по присутствию, документы по электронному голосованию. Никто ничего не взял, просто спросили, вы согласны или нет. Я говорю — не согласен. «Все, мы ознакомились с вашей позицией», — вот и весь разговор», — рассказал Власов.

Белоусова и след простыл

Ожидать на заседании Комиссии по этики Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду») вряд ли стоило. С августа прошлого года он скрывается от правоохранительных органов после решения Мосгорсуда назначить ему десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере более 3 млрд рублей.

Суд также назначил Белоусову штраф в размере 500 млн рублей, лишил его на три года права занимать определенные должности на госслужбе и лишил медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Мосгорсуд постановил, что народный избранник и его теща Маргарита Бутакова виновны в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Осужденные совместно с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от крупного дорожно-строительного холдинга 3,253 млрд руб. за покровительство при заключении ими контрактов на строительство, ремонт и содержание дорог.

Юревич в 2017 году бежал в Великобританию, он находится в международном розыске. 80-летняя Бутакова отделалась условным сроком в пять лет.

«Депутат Белоусов уже больше года не посещает пленарные заседания Государственной думы и заседания комитета по защите конкуренции, членом которого он является. Поэтому у комиссии по этике были основания, чтобы вынести на рассмотрение вопрос о лишении его мандата. Наша фракция приняла решение не голосовать по этому вопросу», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе фракции «Справедливая Россия – За правду».

«Коммерсантъ» сообщил, что Мосгорсуд постановил обратить в доход государства все купленное семьей имущество в Москве и Челябинске: 52 квартиры, 3 нежилых помещения, 76 земельных участков, а также деньги родственников, которые они хранили на своих счетах в нескольких банках.

Интересно, что изначально следствие заинтересовалось не взятками, а пропажей 9 млрд рублей, предназначенных на дорожное строительство в Челябинской области. Главными обвиняемыми в мошенничестве стали дорожники.

«Предполагаемые мошенники пояснили, что заявленную сумму они на самом деле не украли, а истратили на взятки», — пишет «Коммерсантъ».

Вадим Белоусов исправно ходил на все заседания суда, но на последнее не явился и скрылся.