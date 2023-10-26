Захарова подтвердила визит ХАМАС в Москву. Стороны обсуждали вопрос освобождения заложников

В Москве с визитом находится делегация радикальной группировки ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. Визит подтвердила официальный представитель МИД России Захарова. На переговорах обсуждали вопрос освобождения пленных. В этот же день в Катаре спецпредставитель России по Ближнему Востоку Богданов также встречался с представителями ХАМАС, которые высоко оценили позицию Путина по палестино-израильскому конфликту. В России также ждут с визитом президента Палестины Аббаса. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Визит ХАМАС в Москву

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал агентству РИА Новости источник в палестинской делегации.

«Они (делегация) находятся в Москве», — сказал собеседник агентства, уточнив, что возглавляет делегацию Абу Марзук (занимает должность заместителя главы политбюро ХАМАС, возглавлял движение с 1991 по 1995 год).

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила визит делегации ХАМАС в Москву. Представитель дипломатического ведомства не уточнила, кто именно со стороны палестинского движения находится с визитом в российской столице и с какими целями они прибыли.

«Я также могу подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. <...> Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем», — сказала она на брифинге, пишет РИА Новости.

Позднее агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МИД России, что в ходе переговоров в Москве с ХАМАС обсуждали вопрос немедленного освобождения иностранных пленников группировки, которые в настоящее время находится на территории сектора Газа, а также вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава.

Встреча ХАМАС с замглавы МИД России

В этот же день замглавы МИД, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов рассказал агентству ТАСС о своей встрече в Катаре с политическим руководством ХАМАС. По его словам, обсуждалась судьба удерживаемых в Газе заложников.

Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление неназванного представителя ХАМАС, в ходе встречи с Богдановым члены делегации группировки оценили на высоком уровне позицию российского лидера Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российских дипломатов.

«Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии», — говорится в заявлении ХАМАС.

Также сообщается, что представители движения и Богданов обсудили вопрос возможных вариантов прекращения «поддерживаемых Западом преступлений Израиля». В ХАМАС заявили о своем праве на сопротивление оккупации со стороны Тель-Авива всеми возможными способами.

Визит президента Палестины в Москву

Кроме того, ожидается визит в Россию главы Палестины Махмуда Аббаса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее 26 октября пообещал своевременно сообщить о сроках визита Аббаса в Россию для встречи с российским лидером для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке.

«Ну сами догадайтесь с трех раз, какие вопросы будут вынесены», — сказал Песков.

О планируемом визите Аббаса в Москву стало известно еще до нападения 7 октября палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль. Визит в конце сентября анонсировал глава палестинского МИД Рияд аль-Малики. Он обещал, что и сам приедет в Москву для переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

В середине октября помощник президента страны Юрий Ушаков уточнял, что стороны достигли договоренностей по поводу визита, но пока не договорились о точной дате.

Недовольство Израиля

На этой неделе газета The Times of Israel написала, что в министерстве иностранных дел Израиля недовольны позицией России в конфликте страны с ХАМАС. В издании сослались на заявление непредставленного израильского дипломата, который встречался с российской делегацией, возглавляемой российским чрезвычайным послом в Израиле Анатолием Викторовым. В том числе, как пишет издание, представитель еврейского внешнеполитического ведомства выразил «недовольство Иерусалима той ролью, которую играет Россия» в конфликте, и выразил надежду, что Москва займет «более сбалансированную» позицию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на претензии израильской стороны. По его словам, Тель-Авив и Москва ведут постоянный и интенсивный диалог, Россия занимает позицию, осуждающую терроризм.

Российский президент 11 октября на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что ключ к решению конфликта между ХАМАС и Израилем лежит в создании суверенного государства Палестина. По его словам, Израиль официально как государство существует, а Палестина — нет.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал он, отметив, что в решении говорилось о создании двух независимых государств.