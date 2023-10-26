Словакия отказалась поставлять оружие Украине. Кремль заявил, что это не повлияет на СВО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова во время встречи в Братиславе, 2023 год

Новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. Киев может рассчитывать только на гуманитарную поддержку. По мнению Фицо, урегулировать конфликт могут только США и Россия, а Украина в этом вопросе не играет роли. В Кремле в ответ заявили, что решение Братиславы вряд ли повлияет на ход спецоперации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Политика Словакии

Словакия не планирует оказывать военную помощь Украине, с таким заявлением на встрече с депутатами выступил новый премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — цитирует Фицо РИА Новости.

Словацкий премьер призвал Евросоюз (ЕС), поставляющий основной объем вооружения Украине, принять роль миротворца в конфликте. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий, и ему все равно, по какому именно мирному плану урегулирования огонь прекратят.

При этом мирный план президента Украины Владимира Зеленского Фицо назвал «нереалистичным», поскольку украинский лидер требует полного вывода российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года.

По мнению председателя кабинета министров Словакии, договариваться о прекращении боевых действий должны Россия и США, поскольку «украинцы здесь не играют никакой роли». Требование западных стран о немедленном выводе войск РФ из Крыма Фицо назвал нереалистичным.

Решение оценили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления словацкого лидера. По его словам, намерение Братиславы не поставлять оружие Киеву вряд ли повлияет на ход спецоперации.

«Не такая большая доля Словакии была в поставках вооружения Украине», — сказал Песков.

Говоря о предложении Фицо по поводу переговоров России и США по Украине, представитель Кремля отметил, что, чем дольше Вашингтон станет «подливать масло в огонь», тем длительнее будет конфликт.

«Да, главным рулем в этом процессе являются США, а не Киев. Чем дольше США будут подливать масло в огонь, тем дольше это будет продолжаться. Все равно это будет не способно изменить ход событий. Россия достигнет поставленных целей», — подытожил пресс-секретарь.

Позиция Фицо

Роберт Фицо занял место премьер-министра Словакии 25 октября по итогам парламентских выборов, на которых одержала победу его партия «Направление — социальная демократия», набрав 23,31% голосов избирателей. Он договорился о коалиции с еще двумя партиями («Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия) и получил право на формирование нового правительства страны. Фицо уже становится председателем словацкого кабмина — он занимал эту должность с 2006-го по 2010-й и с 2012-го по 2018-й.

Политик выступает за прекращение поставок вооружения Украине. Он критиковал ограничительные меры, введенные против Москвы, а также грозил наложить вето на приглашение Киева в НАТО. 16 октября Фицо заявлял, что его страна не собирается выходить из ЕС и Североатлантического альянса, но будет отстаивать государственные интересы во внешней политике.

21 октября издание Politico предположило, что позиция словацких властей по Украине могла измениться из-за того, что Фицо оскорбили «холодным приемом» в Киеве в 2009 году. Издание со ссылкой на анонимных словацких чиновников пишет, что во время визита на Украину делегацию из Братиславы заставили ждать встречи с тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко три часа. После этого она прямо перед камерами обругала Фицо за якобы пророссийскую позицию.

«Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…> Его унизили», — сказал собеседник издания.

По его словам, затем Фицо приехал в Москву. Там его ждал «роскошный прием». После этого, как утверждается в материале, Фицо занял открытую антиукраинскую позицию, поскольку это стало «чем-то личным».