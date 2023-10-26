Словакия отказалась поставлять оружие Украине. Кремль заявил, что это не повлияет на СВО

Политика Словакии
Словакия не планирует оказывать военную помощь Украине, с таким заявлением на встрече с депутатами выступил новый премьер-министр страны Роберт Фицо.
«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — цитирует Фицо РИА Новости.
Словацкий премьер призвал Евросоюз (ЕС), поставляющий основной объем вооружения Украине, принять роль миротворца в конфликте. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий, и ему все равно, по какому именно мирному плану урегулирования огонь прекратят.
При этом мирный план президента Украины Владимира Зеленского Фицо назвал «нереалистичным», поскольку украинский лидер требует полного вывода российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года.
По мнению председателя кабинета министров Словакии, договариваться о прекращении боевых действий должны Россия и США, поскольку «украинцы здесь не играют никакой роли». Требование западных стран о немедленном выводе войск РФ из Крыма Фицо назвал нереалистичным.
Решение оценили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления словацкого лидера. По его словам, намерение Братиславы не поставлять оружие Киеву вряд ли повлияет на ход спецоперации.
«Не такая большая доля Словакии была в поставках вооружения Украине», — сказал Песков.
Говоря о предложении Фицо по поводу переговоров России и США по Украине, представитель Кремля отметил, что, чем дольше Вашингтон станет «подливать масло в огонь», тем длительнее будет конфликт.
«Да, главным рулем в этом процессе являются США, а не Киев. Чем дольше США будут подливать масло в огонь, тем дольше это будет продолжаться. Все равно это будет не способно изменить ход событий. Россия достигнет поставленных целей», — подытожил пресс-секретарь.
Позиция Фицо
Роберт Фицо занял место премьер-министра Словакии 25 октября по итогам парламентских выборов, на которых одержала победу его партия «Направление — социальная демократия», набрав 23,31% голосов избирателей. Он договорился о коалиции с еще двумя партиями («Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия) и получил право на формирование нового правительства страны. Фицо уже становится председателем словацкого кабмина — он занимал эту должность с 2006-го по 2010-й и с 2012-го по 2018-й.
Политик выступает за прекращение поставок вооружения Украине. Он критиковал ограничительные меры, введенные против Москвы, а также грозил наложить вето на приглашение Киева в НАТО. 16 октября Фицо заявлял, что его страна не собирается выходить из ЕС и Североатлантического альянса, но будет отстаивать государственные интересы во внешней политике.
21 октября издание Politico предположило, что позиция словацких властей по Украине могла измениться из-за того, что Фицо оскорбили «холодным приемом» в Киеве в 2009 году. Издание со ссылкой на анонимных словацких чиновников пишет, что во время визита на Украину делегацию из Братиславы заставили ждать встречи с тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко три часа. После этого она прямо перед камерами обругала Фицо за якобы пророссийскую позицию.
«Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…> Его унизили», — сказал собеседник издания.
По его словам, затем Фицо приехал в Москву. Там его ждал «роскошный прием». После этого, как утверждается в материале, Фицо занял открытую антиукраинскую позицию, поскольку это стало «чем-то личным».