«Анкара вежливо попросила». Главу политбюро ХАМАС выслали из Турции

Руководство движения ХАМАС во главе с Исмаилом Хания покидает Турцию после «настойчивой просьбы» местных властей, сообщает Al Monitor со ссылкой на несколько информированных источников.
«Анкара вежливо попросила Ханию и его окружение покинуть Турцию, не желая создавать впечатление, что они защищают ХАМАС», — говорится в публикации.
Издание напоминает, что война Израиля и ХАМАС началась в то время, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивался нормализации отношений с Израилем. После многих лет разногласий турецкий лидер встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и даже пригласил его посетить Анкару.
«Для Запада Турция в настоящее время представляет собой партнера, который может вести переговоры с ХАМАС, и это служит своего рода громоотводом для правительства Эрдогана. Звонки Анкаре с просьбой о посредничестве в освобождении иностранных заложников, удерживаемых ХАМАС, дали Эрдогану возможность сыграть ту роль, на которую он надеялся», — отмечает автор статьи.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, представители разведки Турции встретились с руководством ХАМАС 7 октября и сообщили, что власти страны не могут гарантировать безопасность членов движения.
«После этого лидеры ХАМАС решили покинуть территорию Турции с началом войны», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, «в данном вопросе не было давления со стороны Анкары».
По данным Al Monitor, Хания находился в Стамбуле, когда силы ХАМАС атаковали Израиль и взяли заложников. Практически сразу в соцсетях стали распространяться видеозаписи, на которых он и другие члены ХАМАС падают ниц в «молитве благодарности» во время просмотра новостей о начале военных действий.
При этом находящиеся в Турции палестинские движения, включая ХАМАС, были недовольны позицией Турции. «Их заявления рассматриваются как неадекватные. Они даже не вызвали посла Израиля в МИД», — признавал разочарование палестинской стороны источник Al-Monitor в Анкаре.
Другой высокопоставленный деятель ХАМАС Халед Машааль заявил в интервью турецкому телеканалу Haberturk, что «Турция должна сказать «стоп» Израилю».
Смертельная атака
Министр обороны Израиля Йоав Галант тем временем заявил, что ЦАХАЛ проведет в Газе «смертельную атаку» — так он назвал готовящуюся наземную операцию.
«Мы тщательно готовимся. Это будет смертельная атака. Комбинированная атака с суши, моря и воздуха», — цитирует слова министра The Times of Israel.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви выразил уверенность, что сухопутные войска «очень хорошо подготовлены» к наступлению.
Комментируя очевидную задержку сухопутной операции, Халеви говорит: «Есть тактические, оперативные и стратегические соображения, которые дали нам больше времени для подготовки».
Позиция США
Президент Джо Байден намекнул, что США могут попробовать повлиять на планы Израиля в том случае, если ХАМАС освободит всех заложников, захваченных 7 октября. Пока израильтяне остаются в плену, любые дискуссии о прекращении огня невозможны, сказал он.
«Мы должны освободить этих заложников, и тогда мы сможем поговорить», — отметил Байден на мероприятии в Белом доме в ответ на вопрос, поддержит ли он сделку «заложники ради прекращения огня».
Ранее представитель Госдепартамента Мэтью Миллер указывал, что США в любом случае выступают против прекращения огня, поскольку это позволит ХАМАС восстановить силы.
Ранее руководство ХАМАС выразило готовность обменивать гражданских заложников, взятых в ходе событий 7 октября, на топливо.