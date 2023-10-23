«Анкара вежливо попросила». Главу политбюро ХАМАС выслали из Турции

Руководство политбюро ХАМАС покинуло Турцию. По версии Al Monitor, это было сделано по «вежливой просьбе» властей страны. По словам источника «РИА Новости», они сами решили уехать, так как спецслужбы не смогли обеспечить их безопасность. В данном вопросе не было давления со стороны Анкары, утверждает он. Тем временем ЦАХАЛ готовится к «смертельной атаке в Газе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Руководство движения ХАМАС во главе с Исмаилом Хания покидает Турцию после «настойчивой просьбы» местных властей, сообщает Al Monitor со ссылкой на несколько информированных источников.

«Анкара вежливо попросила Ханию и его окружение покинуть Турцию, не желая создавать впечатление, что они защищают ХАМАС», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что война Израиля и ХАМАС началась в то время, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивался нормализации отношений с Израилем. После многих лет разногласий турецкий лидер встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и даже пригласил его посетить Анкару.

«Для Запада Турция в настоящее время представляет собой партнера, который может вести переговоры с ХАМАС, и это служит своего рода громоотводом для правительства Эрдогана. Звонки Анкаре с просьбой о посредничестве в освобождении иностранных заложников, удерживаемых ХАМАС, дали Эрдогану возможность сыграть ту роль, на которую он надеялся», — отмечает автор статьи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, представители разведки Турции встретились с руководством ХАМАС 7 октября и сообщили, что власти страны не могут гарантировать безопасность членов движения.

«После этого лидеры ХАМАС решили покинуть территорию Турции с началом войны», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, «в данном вопросе не было давления со стороны Анкары».

По данным Al Monitor, Хания находился в Стамбуле, когда силы ХАМАС атаковали Израиль и взяли заложников. Практически сразу в соцсетях стали распространяться видеозаписи, на которых он и другие члены ХАМАС падают ниц в «молитве благодарности» во время просмотра новостей о начале военных действий.

При этом находящиеся в Турции палестинские движения, включая ХАМАС, были недовольны позицией Турции. «Их заявления рассматриваются как неадекватные. Они даже не вызвали посла Израиля в МИД», — признавал разочарование палестинской стороны источник Al-Monitor в Анкаре.

Другой высокопоставленный деятель ХАМАС Халед Машааль заявил в интервью турецкому телеканалу Haberturk, что «Турция должна сказать «стоп» Израилю».

Смертельная атака

Министр обороны Израиля Йоав Галант тем временем заявил, что ЦАХАЛ проведет в Газе «смертельную атаку» — так он назвал готовящуюся наземную операцию.

«Мы тщательно готовимся. Это будет смертельная атака. Комбинированная атака с суши, моря и воздуха», — цитирует слова министра The Times of Israel.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви выразил уверенность, что сухопутные войска «очень хорошо подготовлены» к наступлению.

Комментируя очевидную задержку сухопутной операции, Халеви говорит: «Есть тактические, оперативные и стратегические соображения, которые дали нам больше времени для подготовки».

Позиция США

Президент Джо Байден намекнул, что США могут попробовать повлиять на планы Израиля в том случае, если ХАМАС освободит всех заложников, захваченных 7 октября. Пока израильтяне остаются в плену, любые дискуссии о прекращении огня невозможны, сказал он.

«Мы должны освободить этих заложников, и тогда мы сможем поговорить», — отметил Байден на мероприятии в Белом доме в ответ на вопрос, поддержит ли он сделку «заложники ради прекращения огня».

Ранее представитель Госдепартамента Мэтью Миллер указывал, что США в любом случае выступают против прекращения огня, поскольку это позволит ХАМАС восстановить силы.

Ранее руководство ХАМАС выразило готовность обменивать гражданских заложников, взятых в ходе событий 7 октября, на топливо.