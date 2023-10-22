«Добраться до головы змеи». Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт

В Израиле пригрозили ударом по Ирану, если ливанская группировка «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Армия обороны Израиля в настоящее время воюет с радикальной группой ХАМАС на юге — в районе сектора Газа. Тель-Авив при этом всеми силами пытается не допустить открытия второго фронта — ЦАХАЛ хочет сосредоточить все силы на полном уничтожении ХАМАС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Удар по Ирану

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат от имени Армии обороны страны (ЦАХАЛ) пообещал смести с лица земли врагов в случае нападения на средиземноморское государство.

«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — заявил он в интервью газете Daily Mail.

Как подчеркнул Баркат, если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере в войне Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС (воюют на юге), то ЦАЛАХ нанесет ответный удар по этим фронтам, а также «доберется до головы змеи, которой является Иран». К тому же, по его информации, Тегеран, который активно поддерживает «Хезболлу» планирует и сам атаковать Израиль на всех фронтах.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее 22 октября заявил, что в случае решения «Хезболлы» вступить в конфликт, она еще «соскучится» по Второй ливанской войне и совершит «ошибку всей своей жизни». Группировку, по его словам, ожидает удар «невообразимой силы».

«Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал Нетаньяху.

Второй фронт

Как сообщил 22 октября представитель израильского правительства Эйлон в разговоре с газетой The Times of Israel, Израиль всеми силами пытается избежать открытия северного фронта: война на два фронта и Израилю не интересна, цель ЦАХАЛ — разгром ХАМАС.

Иран же, как заявил в воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, хочет получить контроль над всем Ближним Востоком и уничтожить еврейское государство.

«Режим иранских фанатиков-аятолл оказывает ХАМАС военную, финансовую и политическую поддержку. Иранский режим разжигает войну, пытаясь открыть дополнительный фронт на территории Ливана с помощью своей марионетки «Хезболлы». Все они добиваются уничтожения Израиля, что позволило бы им взять под контроль весь Ближний Восток и распространить свою агрессивную исламскую революцию на Средиземноморье, Европу и весь мир», — выразил мнение Коэн.

Заместитель главы «Хезболла» шейх Наим Кассем 22 октября предостерег Израиль от начала наземной операции в секторе Газа. О наступлении ливанской группировки в случае вторжения ЦАХАЛ предупредило и руководство ХАМАС.

Ситуация в районе сектора Газа

Израиль начал готовить наземную операцию по вторжению в сектор Газа вскоре после атаки ХАМАС. 7 октября силы этого радикального палестинского движения выпустили несколько тысяч ракет по Израилю с территории сектора Газа. Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, взяли сотни людей из числа военных и гражданских лиц в заложники.

На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ обстреливать сектор Газа. 9 октября ЦАХАЛ объявила о переходе к наступательной фазе уничтожения палестинской радикальной организации. Премьер назвал целью ЦАХАЛ полное уничтожение ХАМАС. Однако с проведением операции с того момента медлят.

В конфликте с 7 октября участвуют не только ХАМАС и Израиль. Радикалов поддержали в ливанской военизированной группировке «Хезболла» и те тоже наносят удары по Израилю. Тель-Авив отвечает огнем. В непосредственной близости с зоной конфликта на юге находится Египет. Вечером в воскресенье представитель ЦАХАЛ сообщил, что израильский танк по ошибке обстрелял территорию Египта вблизи границы с сектором Газа. В ЦАХАЛ выразили сожаление по этому поводу.