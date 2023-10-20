Встреча Орбана и Путина обеспокоила НАТО. Альянс собрал экстренное совещание

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине, 17 октября 2023 года

Встреча Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Пекине обеспокоила страны-члены НАТО, альянс даже собрал экстренное совещание, пишет Bloomberg. Орбан стал первым лидером страны ЕС, встретившимся с Путиным после выдачи ордера МУС на арест президента РФ. Венгрия заявила, что настроена на сохранение связей с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность из-за встречи венгерского премьера Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным 17 октября в Пекине. Участники альянса осудили действия венгерского политика, сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на представителя посольства США пишет, что послы НАТО в Венгрии провели экстренное совещание 19 октября, чтобы обсудить встречу двух лидеров.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. После этого президент РФ не встречался с европейскими политиками, кроме Орбана. Bloomberg пишет, что венгерский премьер своими действиями подорвал единство Запада. Журналисты напомнили, что Орбан публично призывал ЕС отменить санкции против Москвы, выступал за ограничение выделения помощи Украине и задерживал расширение НАТО.

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на ее жестокую войну против Украины», — сказал посол США Дэвид Прессман.

Он добавил, что у членов НАТО есть опасения по поводу безопасности из-за связей Венгрии и России.

«Лидер Венгрии решил поддержать человека, чьи войска несут ответственность за преступления против человечности на Украине, единственный среди наших союзников. В то время как Россия наносит удары по мирным жителям Украины, Венгрия вымаливает деловые сделки», — написал Прессман в своих соцсетях.

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт настроен на поддержание отношений с Россией. По его мнению, это поможет работать над мирным урегулированием украинского конфликта, а встреча Орбана и Путина прошла именно в этом контексте.

«Это одна из главных причин, по которой Венгрия поддерживала дипломатические отношения с Россией, наряду с очевидной экономической реальностью энергетической зависимости», — сказал Ковач в социальных сетях.

Некоторые лидеры стран НАТО резко раскритиковали действия венгерского премьера. Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что ей было «очень, очень неприятно» видеть кадры встречи.

Встреча в Пекине

Незапланированная встреча двух лидеров прошла в рамках форума «Один пояс, один путь», трансляцию которого вел РБК.

«Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее, не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия», — сказал Путин.

Он добавил, что отношения между двумя странами десятилетиями строились с учетом интересов друг друга. По его словам, между Россией и Венгрией сохраняются торгово-экономические отношения.

«В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — отметил Орбан.

Пророссийская позиция Орбана

Виктор Орбан — лидер консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз». Он стал премьер-министром Венгрии в 1998 году и занимал этот пост до 2002 года. В 2010-м он вновь занял должность и сохраняет ее до сих пор.

В начале российско-украинского конфликта Орбан выступил против введения санкций. По мнению Орбана, которое он высказал в эфире радио Kossuth, антироссийские санкции негативно влияют на Венгрию.

Орбан также неоднократно осуждал передачу Украине оружия. Он заявил, что Венгрия «не поставляет оружие и хочет мира», а также запретил поставки вооружений через территорию страны.

Во время саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде в октябре 2023 года премьер заявил, что перед вступлением Украины в ЕС нужно подумать, соответствует ли это интересам участников сообщества. Орбан добавил, что не видит в парламенте Венгрии «непреодолимого желания» голосовать за прием Украины в ЕС в течение ближайших двух лет.