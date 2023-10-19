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Лавров посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР

Лавров заявил, что стал бы рекомендовать российским туристам отдых в КНДР

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в Корейской Народно-Демократической Республике. Его слова приводит ТАСС.

Глава МИД РФ находится с визитом в КНДР 18-19 октября. Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту в среду. Лаврова встречали около двух сотен граждан КНДР в национальных костюмах.

«Стал бы», — ответил Лавров на вопрос журналиста о том, стал бы он рекомендовать россиянам Северную Корею как место отдыха.

Также глава МИД РФ заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. По его словам, это стало возможным после проведения саммита между российским президентом Владимиром Путиным и председателем северокорейского государства Ким Чен Ыном в сентябре этого года.

Лавров отметил, что Россия полностью поддерживает курс Пхеньяна на независимость и самостоятельный путь развития, и подчеркнул важность для народа иметь право самому определять свое будущее и пути своего развития.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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