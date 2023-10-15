«Украина будет огребать». Польша идет на исторические выборы

15 октября в Польше начались парламентские выборы. Главная интрига голосования заключается в том, удастся ли правым консерваторам из «Права и справедливости» удержать власть. В спину правящей партии дышит проевропейская оппозиция в лице «Гражданской коалиции». Эксперты не исключают, что большое влияние на исход голосования окажет результат третьих партий, способных помочь основным претендентам сформировать парламентское большинство. Каков предвыборный расклад, что с этого России, и при чем здесь Украина — в материале «Газеты.Ru».

Воскресным утром 15 октября по всей Польше и в диппредставительствах страны за рубежом открылись избирательные участки. В государстве начинаются парламентские выборы и референдум по четырем вопросам: повышение пенсий, продажа госактивов иностранцам, сохранение забора на границе с Белоруссией и прием нелегалов с Ближнего Востока. В рамках голосования должны избрать 460 депутатов Сейма — нижней палаты парламента, и 100 представителей Сената — верхней палаты.

По последним опросам, возглавляет предвыборную гонку с 33,2% рейтинга партия власти, правые консерваторы евроскептики из «Право и справедливости» (ПиС) во главе с Ярославом Качиньским. Второе место за проевропейской либеральной «Гражданской коалицией» бывшего главы Евросовета и экс-премьера Польши Дональда Туска — 30,6%, а замыкает тройку лидеров коалиция либеральных консерваторов центристов «Третий путь» — 11,9%.

Четвертое место за социал-демократами из партии «Левые» с 11,6% рейтинга, следом ультраправая «Конфедерация» — 8,5%. Все остальные политические силы набирают менее 5%, то есть вероятно не смогут преодолеть барьер для вхождения в Сейм. К слову, 5% он только для партий, а коалиции вроде «Третьего пути» должны получить 8% голосов, чтобы войти в парламент.

Конец Польши или борьба против коммунистов

Небольшой разрыв между партией власти и оппозицией вряд ли позволит кому-то получить большинство в Сейме без помощи других партий, что создает довольно интересную ситуацию. По сути, евроскептики впервые с 2015 года могут потерять власть в стране, уступив место проевропейским партиям, что как минимум повлияет на будущее отношений Польши с Евросоюзом. Однако в случае победы им будет непросто, поскольку на стороне ПиС как минимум до 2025 года останется президент Анджей Дуда, способный наложить вето на законопроекты Сейма.

В рамках предвыборной кампании обе политические силы попытались заставить избирателей поверить в историческое значение голосования, в частности, чтобы стимулировать своих сторонников прийти на избирательные участки. К примеру, в «Гражданской коалиции» после миллионного марша своих сторонников в Варшаве сравнивали себя с движением «Солидарность», положившем конец коммунистическому правлению в Польше в 1989 году. А в «Право и справедливость» говорили об угрозе полного исчезновения страны в случае прихода к власти оппозиции. По словам Качиньского, победа его оппонентов буквально станет «концом Польши».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Качиньский и Туск имеют примерно равные шансы на выборах и немалую роль сыграет результат других политических сил. Так, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что успех оппозиции возможен при попадании в парламент «Третьего пути».

«Многое зависит от того, пройдет ли в парламент либерально консервативная проевропейская коалиция «Третий путь». Ей нужно преодолеть барьер в 8% голосов, которые она и набирает в опросах. В теории партия может стать партнером как ПиС, так и «Гражданской коалиции», но второй вариант более вероятен», — добавил эксперт.

Он отметил, что в случае провала «Третьего пути» возможен вариант, что большинства не будет ни у кого, и тогда Польша снова пойдет на выборы. Трухачев пояснил, что с крайне правой «Конфедерацией», которая может получить 8-10% голосов, никто не захочет сотрудничать.

«Конфедерация» — это еще более жесткие евроскептики, чем «Право и справедливость». В отличии от ПиС они относительно нейтральны к России и категорически против поддержки Украины, потому что она бандеровская», — указал эксперт.

В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), доктор исторических наук Оксана Петровская не исключила, что исход выборов будет зависеть от каких-то незаметных нюансов. По ее словам, задача как партии власти, так и их оппонентов заключается в мобилизации электората.

«Вероятно, ПиС смогут получить большую часть голосов, но буквально несколько процентов сыграют решающую роль. То есть добьется ли она большинства в Сейме или нет. Если это ей не удастся, то партии придется искать коалиционного партнера. ПиС найти союзника будет сложнее, чем оппозиции. Есть вариант объединения с «Конфедерацией», но эта партия пока против такого сценария, так как опасается поглощения со стороны ПиС», — пояснила эксперт.

«Право и справедливость» в последнее время сильно потеряло популярность, добавила Петровская, на это повлияла экономическая ситуация в Польше, которая на данный момент не слишком хорошая, и целый ряд скандалов. С точки зрения эксперта, спад рейтингов, в особенности среди фермеров, заставил власти Польши пойти на ухудшение отношений с Украиной за счет блокировки поставок их сельхозпродукции.

Что поменяется для Украины и России

Защита поляков путем блокировки украинского зерна стала одним из фрагментов предвыборной кампании «Права и справедливости», но к концу уступила места вопросам борьбы с нелегальной миграцией и защите границ из-за «агрессивной России». Что касается оппозиционной коалиции Туска, то он лишь говорил о продолжении поддержки Киева, не особо концентрируясь на этих вопросах.

По факту единственной партией, которая выступала за прекращение помощи Украине, была ультраправая «Конфедерация». Ряд представителей политической силы даже пытались запустить кампанию с лозунгом «Стоп украинизация Польши». В такой ситуации неочевидно, что может ждать поддержку Киева по итогам выборов.

По мнению Вадима Трухачева из РГГУ, исход голосования ничего не поменяет как для России, так и для Украины — Польша продолжит поддерживать Киев с учетом своих собственных интересов.

«Так будет при любой власти в Польше, и одергивать Киев они также не перестанут. Культ Бандеры в равной степени не нравится всем полякам — как евроскептикам, так и проевропейским либералам. Поэтому за это Украина будет огребать от любой польской власти. И при любом правительстве интересы Польши будут стоять выше, чем интересы Киева», — добавил эксперт.

В то же время Оксана Петровская из РИСИ считает, что отношения Польши и России вряд ли как-то поменяются в случае смены власти. По ее словам, украинская поддержка может снизиться лишь при коалиции ПиС и «Конфедерации».

«У ПиС довольно глубокий конфликт с Украиной, уходящий своими корнями в историю, точно так же, как и их отношение к России. В текущей ситуации они объединены с Киевом против Москвы. Но с течением времени, когда «общий враг» в лице России отпадет, их отношения ухудшатся и очень сильно. До февраля 2022 года ничего хорошего в отношениях Киева и Варшавы не было, и вдруг случилась такая внезапная любовь. Это очень быстро может потухнуть при ПиС. «Гражданская коалиция», вероятно, будет вести более прагматичную и менее эмоциональную политику по отношению к Украине, если она придет к власти», — заключила эксперт.