Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

«Искусственно раздувает скандал». Как Шольц вмешался в выборы в Польше

Моравецкий потребовал от Шольца «не вмешиваться в польские дела» с мигрантами

close
100%
Олаф Шольц и Матеуш Моравецкий

Олаф Шольц и Матеуш Моравецкий

Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via Reuters
Премьер Польши Моравецкий потребовал от канцлера Германии Шольца не «подыгрывать польской оппозиции» накануне выборов, которые состоятся 15 октября. Такое заявление он сделал на фоне выступления Шольца по поводу визового скандала в Польше, после того как представитель оппозиции Дональд Туск подробно рассказал о коррупционной схеме, разработанной бывшим заместителем главы МИД Польши. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Просьба не вмешиваться

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца не вмешиваться в дела Варшавы. Так польский премьер прокомментировал недавнее заявление Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне.

«Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — сказал Моравецкий.

Как предположил польский премьер-министр, Шольц либо «плохо осведомлен сотрудниками», либо подыгрывает польской оппозиции. Та, по мнению Моравецкого, искусственно раздувает скандал вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз.

Накануне во вмешательстве во внутренние дела республики Шольца обвинил руководитель министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, канцлер Германии своей критикой в адрес Варшавы по поводу скандала с расследуемыми нарушениями при выдаче виз «нарушает принципы суверенного равенства государств». Документ об этом Берлин и Варшава ратифицировали в 1991 году. Как отметил Рау, Шольца не касаются идущие в Польше судебные процессы.

Острая ситуация с мигрантами

Шольц в субботу на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге заявил о необходимости введения строгого контроля на границах Евросоюза на фоне скандала с выдачей виз в Польше, у которой имеется протяженная граница с Германией.

Канцлер обратил внимание на сильно возросшее число мигрантов. По его словам, «если кто-то приезжает из Польши, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», а не покупает себе визу.

«Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища (речь о реформе по приему беженцев, согласно которой, странам, отказавшимся принимать мигрантов придется платить ЕС компенсацию», — сказал политик.

Летом в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев. Отвечающего за консульские вопросы Вавжика отстранили 31 августа. Известно, что по делу проходят семь человек, трое из которых арестованы. Их подозревают в ускорении выдачи рабочих виз за определенную плату, по данным Генпрокуратуры республики.

Польская оппозиция

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, ныне лидер оппозиции из партии «Гражданская платформа» в начале прошлой неделе рассказал о подробностях коррупционной схемы. По его словам, в течение 30 месяцев (с 2021 года) африканцам, индусам и азиатам выдали 250 тыс. польских рабочих виз. В том числе граждане стан этих регионов приобретали многократные визы в Шенгенскую зону, по которым также разрешен въезд в Мексику. Оттуда можно попасть в США.

Как рассказал Туск, индусы, например, платили компаниям-посредникам до $40 тыс., чтобы получить польскую многократную визу. На прошлой неделе еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон направила письмо польскому правительству с просьбой дать разъяснения по поводу выдачи шенгенских виз за взятки.

В Польше 15 октября состоятся парламентские выборы. Дело о выдаче виз за взятки ложится темным пятном на правящую партию «Право и справедливость», которая выступает против компромисса с ЕС по предоставлению обязательного убежища беженцам. Предполагается, что прием беженцев в ЕС впредь будет осуществляться не на добровольной, а на принудительной основе. Страны, которые откажутся принимать переселенцев, должны будут платить компенсацию Евросоюзу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях