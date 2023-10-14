«Народ выйдет на улицу»: В Польше заявили о риске гражданской войны

На марше в поддержку оппозиции против правящей консервативной партии «Право и справедливость» в Варшаве, Польша, 1 октября 2023 года

Польский политик Лех Валенса считает, что стране грозит гражданская война из-за парламентских выборов, назначенных на 15 октября. Бывший глава Службы военной контрразведки Петр Пытель допустил, что правящая партия может прибегнуть к «силовому варианту» в случае поражения, однако заявил, что военные ее не поддержат. Опросы накануне голосования свидетельствуют, что оппозиция может получить большинство в нижней палате парламента и право формировать правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью французскому изданию Le Point заявил об опасности гражданской войны в стране из-за парламентских выборов, которые состоятся 15 октября.

«В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», – сказал он.

По словам экс-главы государства, ситуация в стране «сложная». При этом он не исключил, что «бунт» может подняться не только в Польше, но и в других странах.

В ходе выборов в Польше будут избраны 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата). Также параллельно с ними пройдет всенародный референдум, на который выносятся четыре вопроса: продажа государственных активов иностранным субъектам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Белоруссии, а также прием иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

По результатам опроса, проведенного польским Центром исследования общественного мнения (CBOS), правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского может получить на выборах 35% голосов, главная оппозиционная сила «Гражданская коалиция» под руководством экс-премьера Дональда Туска – 22%.

При этом исследовательский центр исследовательский центр Kantar полагает, что оппозиция займет 250 мест в сенате, тем самым завоевав большинство и право формировать правительство.

«Силовой вариант»

Бывший руководитель Службы военной контрразведки Польши, генерал Петр Пытель в беседе с Gazeta Wyborcza допустил применение «Правом и справедливостью» «силового варианта» при поражении на выборах.

По словам генерала, подобное развитие событий предполагал экс-глава Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак, подавший в отставку 9 октября.

«Кажется, что генерал Анджейчак не исключал возможность запуска партией «ПиС» силового варианта в случае ее поражения на выборах <...> В армии об этом говорят все, и никто не исключает такой возможности», – сказал Пытель.

Он отметил, что экс-глава Генштаба мог получать «сигналы, информацию или даже приказы, свидетельствующие о какой-то технической подготовке». При этом Пытель заявил, что о введении в стране военного положения правящей партии «нечего и мечтать», так как 80% польских военнослужащих «будут скорее наблюдать со стороны».

«Военные тоже являются гражданами своей страны. Они не согласятся лишиться доверия общества, которое они зарабатывали 25 лет, ради интересов правящей партии, которая любой ценой хочет удержаться у власти», – подчеркнул генерал.

Ссоры с ЕС

В конце сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил канцлера Германии Олафа Шольца во вмешательстве в дела Варшавы после его заявления о необходимости ужесточить миграционный контроль на границах Евросоюза.

Слова Шольца были связаны с визовым скандалом, который разгорелся в Польше летом текущего года. По версии следствия, заместитель главы МИД страны Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи виз в Шенгенскую зону временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тысяч иностранцев.

Канцлер ФРГ заявил, что приезжающие из Польши мигранты должны «там же проходить регистрацию и процесс в связи с запросом на убежище», а не покупать себе визу. Моравецкий в ответ призвал Шольца «не вмешиваться в польские дела» и заподозрил его в подыгрывании польской оппозиции, которая по мнению премьера, искусственно раздувает скандал вокруг ситуации с визами.

Также в сотрудничестве с оппозицией Евросоюз обвинил заместитель главы министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

Кроме того, на неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде Польша выступила против соглашения о расселении мигрантов по странам объединения.

Оппозиция обещает трибунал

Глава польской оппозиции Дональд Туск заявил, что правящая партия под руководством Ярослава Качиньского планирует вывести страну из Европейского союза. По заявлению политика, он получает «все больше сигналов» об этом от своих контактов в Европе.

«Один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и «ПиС» — это выход Польши из Европейского союза», – сказал он.

Туск также отмечал, что это произойдет, если «Право и справедливость» не лишится власти в результате предстоящих выборов.

В своей предвыборной программе «Гражданская платформа» обещает в случае победы привлечь представителей правящей партии к государственному трибуналу за «нарушения Конституции и верховенства закона». В числе политиков, которым, по мнению оппозиции, должна грозить уголовная ответственность, – президент страны Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий.