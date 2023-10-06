В РФ захотели запретить мигрантам работать в такси. Журналистам предложили об этом не писать

Депутаты «Справедливой России — За правду» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медучреждениях. Одна из целей — освобождение рабочих мест для граждан России и повышение безопасности в этих сферах. Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов предложил «не обсуждать такие инфоповоды», поскольку они «будоражат общество».

Зачем нужен запрет

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Проект размещен в думской базе данных.

Соавторами законопроекта с Мироновым выступили Олег Нилов, Андрей Кузнецов, Михаил Делягин, Николай Новичков, Яна Лантратова и Александр Аксененко.

«Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничная лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом (где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами). <…> Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам Российской Федерации»,

— говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предлагает ограничить до 5% допустимую долю иностранцев от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Там же отмечается, что в последнее время становится больше «негативного отношения российских граждан к росту числа неквалифицированных иностранных работников, которое связано с активным привлечением в Россию дополнительных трудовых ресурсов». В документе приводятся данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), из которых следует, что в 2022 году в Россию въехало 3,5 млн иностранцев, желающих найти в стране работу. В 2021 году их было 2,6 млн. Из этого, по мнению авторов законопроекта, следует, что «актуальность данной проблематики будет продолжать возрастать».

В пояснительной записке также говорится, что от привлечения трудовых мигрантов цена на конечный товар не снижается, а доходы бизнеса не становятся выше. Авторы законопроекта отмечают, что с 2020 года доходы мигрантов увеличились в 1,5 раза — в среднем до 48 тыс. рублей, а медианная среднемесячная зарплата граждан РФ, по данным Росстата, составила 32 422 рубля. Из чего делается вывод, что «во многих сегментах российской экономики гастарбайтеры стали зарабатывать не меньше граждан России, а труд мигрантов перестал быть дешевым и выгодным для российской экономики».

Журналистам такое лучше не обсуждать

В разговоре с «Газетой.Ru» президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что стоило бы ввести цензуру на публикации СМИ о подобных инициативах, поскольку Госдума их еще даже не рассмотрела, а сама суть законопроекта «будоражит общество».

«Я считаю, что было бы правильно на уровне какой-нибудь цензуры сказать журналистам, что пока закон не внесен, пока он не начал рассматриваться, такие инфоповоды не нужно обсуждать. Из этого получаются яркие заголовки, общество будоражится, давление поднимается, все начинают нервничать, а большинство таких инициатив не доходят даже до момента внесения законопроекта. Просто какой-то депутат что-то сказал, другой ему что-то ответил — все это начали цитировать»,

— считает Коженов.

По его словам, такие инициативы можно комментировать только после преодоления ими первого чтения в Госдуме, когда «мы понимаем, что действительно идет какой-то серьезный процесс».

Накануне Коженов заявил НСН о нехватке мигрантов в стране: «Спрос колоссальный, очень многие сферы бизнеса говорят, что им бы еще одну, две, 10 тысяч человек… Я так понимаю, если сейчас разом приедет еще полмиллиона трудовых мигрантов, они все за месяц найдут работу».

По его словам, рассуждения об избытке трудовых мигрантов в стране — «непонимание или умышленное вранье». По мнению Коженова, если мигранты и занимаются криминальной деятельностью, то их меньшинство — 0,5%, — когда как остальные «честно трудятся на своих рабочих местах».

Федерация мигрантов России была создана в феврале 2007 года по инициативе «авторитетных лидеров иностранных диаспор при поддержке управления по внутренней политике администрации президента Российской Федерации», говорится на сайте организации. 18 августа 2022 года Верховный суд вынес решение по административному иску о ликвидации организации. 20 декабря апелляционная инстанция суда признала решение законным. Причиной ликвидации стала организация ФМР спортивных мероприятий и ведение предпринимательской деятельности.