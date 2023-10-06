В Швеции назвали условие передачи истребителей Киеву

В Стокгольме согласились передать Украине свои истребители JAS 39 Gripen, если Швеция станет членом НАТО. Страна подала заявку еще год назад на фоне украинского военного конфликта, однако Венгрия и Турция не дают своего согласия на вступление Швеции в альянс. Военнослужащие ВСУ уже начали ознакомительную подготовку с JAS 39 Gripen. О том, сможет ли Украина получить истребители, читайте в материале «Газеты.Ru».

Во время пресс-конференции представитель шведского правительства заявил, что вооруженным силам поручено выяснить, может ли Стокгольм передать Киеву боевые самолеты Gripen. Анализ планируют завершить к 6 ноября. Однако министр обороны Пол Юнсон уточнил, что в любом случае это произойдет только после вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает шведское издание Omni.

«Необходимым условием является то, что мы станем членом НАТО до того, как это (передача истребителей Украине — «Газета.Ru») станет актуальным», — сказал Юнсон.

По словам министра обороны, такое решение было принято, исходя из соображений собственной безопасности Швеции.

Депутат парламента Микаэл Оскарссон рассказал, что Швеция уже передала Украине очередной пакет военной помощи в размере 2,2 млрд шведских крон (около €189 млн).

«Основная часть касается боеприпасов», — добавил Оскарссон.

Швеция и НАТО

Швеция и Финляндия в течение многих лет сохраняли нейтралитет, но при этом сотрудничали с НАТО по тем или иным вопросам. Однако в мае 2022 года они решили присоединиться к военному альянсу. Для вступления им потребовалось согласие всех членов, однако Турция стала возражать, обвинив страны в укрывательстве членов »Рабочей партии Курдистана», которую власти в Анкаре считают террористической организацией.

Финляндия смогла договориться с Турцией: в апреле этого года они вступили в НАТО. У Швеции же возникли сложности. Ситуация обострилась, когда в Стокгольме перед турецким посольством сожгли Коран. Однако вскоре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет тесно работать с депутатами по поводу вступления Швеции в альянс и как можно быстрее направит турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО.

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция положительно оценивает свои перспективы вступления в НАТО. Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet.

«У нас есть основания следить прежде всего за Турцией, поскольку в Венгрии [премьер-министр] Виктор Орбан заявил, что они не будут последними в [процессе] ратификации Швеции. Все говорит о том, что мы вплотную приблизились к началу ратификационного процесса, когда все наши документы будут переданы из канцелярии президента в Анкаре в парламент с тем, чтобы тот мог начать с ними работать», — отметил Билльстрём.

По словам политика, одобрение заявки улучшит отношения двух стран как минимум в области безопасности.

Венгрия пока еще не ратифицировала вступление в НАТО Швеции. Советник правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал на правительственном сайте AboutHungary статью, в которой назвал три причины такого решения.

Советник утверждает, что Швеция не раз пыталась ударить по правительству Венгрии, призывая Европейский союз поддерживать венгерскую оппозицию. По словам Ковача, шведский министр по делам ЕС Джессика Росуолл предлагала перестать оказывать финансовую помощь стране, а министр занятости и интеграции Йохан Персон назвал венгерское правительство «ксенофобским и националистическим» и обвинил в нарушении верховенства права. Кроме этого, Ковач заявил, что под Швецией «рушится трон морального превосходства», так как активисты сожгли в Стокгольме Коран.

По словам советника, венгерский премьер Виктор Орбан поддерживал Швецию в ее желании присоединиться к НАТО и отправил в Стокгольм делегацию, чтобы решить спорные вопросы. Однако шведские власти расценили этот визит как «тактику шантажа».

В правительстве Венгрии неоднократно заявляли, что поддерживают вступление Швеции в НАТО. Что касается ратификации парламентом соответствующего соглашения — это лишь технический вопрос, считает министр иностранных дел Петер Сийярто.

Истребители Gripen

Самолет Gripen — это истребитель, штурмовик и разведчик, который разработали в Швеции. С 1997 года судно используют в вооружении шведских военно-воздушных сил. Швеция передала несколько истребителей Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланду, а один Gripen — английской авиашколе для подготовки летчиков-испытателей.

Шведы с середины прошлого века активно занимаются разработкой собственных самолетов. В создании истребителей они добились определенного успеха. Gripen оборудован 27 мм пушкой Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов. На нем можно перевезти несколько типов ракет и бомбы, в том числе кассетные. Кроме этого, в истребителе есть мощная система радиоэлектронной борьбы, которая якобы может подавить другие самолеты. По утверждению разработчиков, Gripen находится вне поля видимости российских истребителей.

Отставной генерал шведской авиации Матс Хельгессон назвал самолет «черным поясом против Су-35» (основной российский истребитель).