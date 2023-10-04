Пашинян готов уйти в отставку, но считает, что это не поможет Армении

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности уйти в отставку. По его словам, он сложит полномочия в случае уверенности, что с его уходом решатся все проблемы страны. Также он назвал условия для подписания мирного договора с Азербайджаном. В сентябре в Армении вспыхнули протесты с требованием отставки Пашиняна. Людям не понравилось, как власти обеспечили защиту армян в Нагорном Карабахе во время «антитеррористической» операции» Азербайджана. На ее фоне армяне стали покидать Карабах и переселяться в Армению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил о готовности подать в отставку, если это поможет успокоить ситуацию в республике, написало агентство «Sputnik Армения».

«Народ Армении должен решить, кто по его выбору будет премьер-министром Армении. Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», — заявил он, обратившись к депутату фракции «Айастан» («Армения») Мгеру Саакяну.

Тот задал премьеру вопрос, придерживается ли Пашинян «навязчивой идеи», согласно которой либо он должен и дальше оставаться премьером, либо у Армении не будет главы правительства вовсе. Премьер-министр отметил, что, по его прогнозам, в случае сложения им полномочий, проблемы в стране не решатся. При этом Пашинян напомнил, что уже подавал в отставку и переизбирался.

Соглашение с Баку

Также Пашинян назвал условия, в случае соблюдения которых Ереван подпишет соглашение о мире с Баку. Во-первых, по его словам, Азербайджан и Армения должны признать территориальную целостность друг друга, причем территория Армении должна составлять 29 800 кв. км, а Азербайджана — 86 600 кв. км.

Во-вторых, политической основой для делимитации и демаркации границ должны признать Алма-Атинскую декларацию от 1991 года о создании СНГ. В-третьих, проведение коммуникаций в регионе должно происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран.

«Если Азербайджан подтвердит свою приверженность этим принципам, можно будет считать, что подписание мирного договора — вопрос обозримой перспективы», — подчеркнул глава правительства.

Пашинян отметил, что в Ереване все еще надеются на подписание мирного соглашения с Баку.

Требование отставки

19 сентября в Армении вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра. Протестующие называли Пашиняна предателем. Они недовольны тем, что армянские власти не обеспечили должную безопасность сограждан в Нагорном Карабахе в ходе азербайджанской «антитеррористической» операции. Также митингующие призывали власти отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

21 сентября Пашинян отказался подавать в отставку на фоне протестов, написала армянская газета Hraparak со ссылкой на источники. По информации издания, политик собрал узкий круг своей партии «Гражданский договор» во время протестов на площади Республики. Пашинян сообщил своей команде, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой».

Операция Баку в Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», пресечения «широкомасштабных провокаций», разоружения и вывода подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Таким образом власти НКР признали поражение перед Азербайджаном.

После операции Баку в НКР — 28 сентября — глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил, что региона больше не существует. По его указу НКР прекращает свое существование в качестве самостоятельного региона со своим правительством и организациями с 1 января 2024 года. В тот же день Пашинян спрогнозировал отъезд из Карабаха всех армян.

В конце прошлой недели пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян заявила, что с 24 сентября по 1 октября из Нагорного Карабаха в Армению перебрались 100 514 армян. Временное жилье получили 48 649 переселенцев. По подсчетам экс-министра иностранных дел и экс-помощника президента Нагорного Карабаха (НКР) Давида Бабаяна (его на прошлой неделе арестовали власти Азербайджана), в Армению из непризнанной республики из-за нежелания жить в составе Азербайджана уйдут около 120 тыс. человек. На 2015 год, это 99,74% от проживавших в непризнанной республике этнических армян.

Отставка Пашиняна в 2021 году

Пашинян уже уходил в отставку в апреле 2021 года. Он пошел на такой шаг, по его же словам, чтобы помочь провести перевыборы парламента на фоне политического кризиса, в котором страна оказалась после поражения в азербайджано-армянском пограничном кризисе.

«Если народ решит, что я должен оставить пост премьера, то я выполню его желание. Если народ решит, что я должен оставаться премьером, то я выполню и это решение», — сказал тогда он.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на досрочных выборах. Фракция получила 53,9% голосов. На втором месте оказалась оппозиционная партия «Айастан» с 21% голосов.