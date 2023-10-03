«Мы сами определим, кто поедет». Россия ждет от США приглашение на саммит в Сан-Франциско

Москва сама решит, кто будет ее представлять на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) В Сан-Франциско. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Решение… вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение»,
— сказал Антонов.
Так он прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, который заявил накануне, что Вашингтон будет рассылать приглашения на саммит, исходя из санкционных ограничений.
В АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также в форум входят Китай (с 1991 года), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились Гонконг и Тайвань.
Антонов отметил, что США нарушают международное обязательство по рассылке приглашений на встречу. По словам посла, у США в деле рассылки приглашений задача простая — составить документ и направить всем участникам объединения.
Путин не поедет
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил 2 октября на брифинге для прессы, что Вашингтон в вопросе рассылки приглашений на саммит АТЭС будет руководствоваться санкционными ограничениями. По его словам, американские власти не рассчитывают, что Путин приедет в США.
«Мы [также] будем соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений. Меня спрашивали [ранее об этом] в контексте других лиц. Кроме того, я бы сказал, что был бы очень удивлен, если бы Владимир Путин <...> захотел явиться на встречу в Сан-Франциско. <…> Он не будет [присутствовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [рассуждать] на этот счет», — заявил Миллер журналистам.
Представитель Госдепа, однако, не стал отвечать на вопросы журналистов, как бы Вашингтон реагировал в связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского лидера, если бы Путин все же получил такое приглашение и приехал в США, Миллер пресек вопросы журналистов, заявив, что Путин в Сан-Франциско не поедет. Также он не ответил на вопрос, будет ли Вашингтон приглашать на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова.
28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не ждет приглашения в Сан-Франциско на саммит АТЭС. «До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — сказал Песков.
15 августа Антонов заявил, что США злоупотребляют ролью председателя в АТЭС. По словам Антонова, США политизируют дискуссии «путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов», злоупотребляют статусом принимающей стороны и «дискриминируют российское участие». Также посол сообщил, что Вашингтон не выдал въездные визы представителям нескольких российских министерств и ведомств и неоднократно отказывал в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи.