«Мы сами определим, кто поедет». Россия ждет от США приглашение на саммит в Сан-Франциско

Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отметив, что у США есть простая задача – составить приглашение и направить его всем участникам объединения. Накануне представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что его страна будет соблюдать свои санкционные правила при рассылке приглашений на саммит, исходя из того, что президент России Владимир Путин на него не поедет. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Москва сама решит, кто будет ее представлять на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) В Сан-Франциско. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Решение… вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение»,

— сказал Антонов.

Так он прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, который заявил накануне, что Вашингтон будет рассылать приглашения на саммит, исходя из санкционных ограничений.

В АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также в форум входят Китай (с 1991 года), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились Гонконг и Тайвань.

Антонов отметил, что США нарушают международное обязательство по рассылке приглашений на встречу. По словам посла, у США в деле рассылки приглашений задача простая — составить документ и направить всем участникам объединения.

Путин не поедет

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил 2 октября на брифинге для прессы, что Вашингтон в вопросе рассылки приглашений на саммит АТЭС будет руководствоваться санкционными ограничениями. По его словам, американские власти не рассчитывают, что Путин приедет в США.

«Мы [также] будем соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений. Меня спрашивали [ранее об этом] в контексте других лиц. Кроме того, я бы сказал, что был бы очень удивлен, если бы Владимир Путин <...> захотел явиться на встречу в Сан-Франциско. <…> Он не будет [присутствовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [рассуждать] на этот счет», — заявил Миллер журналистам.

Представитель Госдепа, однако, не стал отвечать на вопросы журналистов, как бы Вашингтон реагировал в связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского лидера, если бы Путин все же получил такое приглашение и приехал в США, Миллер пресек вопросы журналистов, заявив, что Путин в Сан-Франциско не поедет. Также он не ответил на вопрос, будет ли Вашингтон приглашать на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова.

28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не ждет приглашения в Сан-Франциско на саммит АТЭС. «До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — сказал Песков.

15 августа Антонов заявил, что США злоупотребляют ролью председателя в АТЭС. По словам Антонова, США политизируют дискуссии «путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов», злоупотребляют статусом принимающей стороны и «дискриминируют российское участие». Также посол сообщил, что Вашингтон не выдал въездные визы представителям нескольких российских министерств и ведомств и неоднократно отказывал в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи.