В Карабахе снова неспокойно. В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль

В Степанакерте обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, заявило Минобороны РФ. Неизвестный использовал снайперское оружие.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
«Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — добавили в Минобороны.
Минобороны Азербайджана 2 октября заявило об ударе со стороны армянских сил, нанесенном с помощью беспилотников. Были поражены позиции азербайджанских военнослужащих на восточном участке армяно-азербайджанской границы, пострадавших нет.
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику. По данным на 2 октября сдано 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов.
К настоящему моменту более 83% населения непризнанной республики покинуло ее территорию.
Заявление Еревана
В тот же день Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле машины, перевозившей еду для личного состава армянских ВС.
Обстрел начался около 14:25 (13:25 мск).
«В результате обстрела ВС Азербайджана машины, перевозящей еду для личного состава боевых позиций Республики Армения, с армянской стороны есть пострадавшие», — говорилось в сообщении армянского ведомства.
К 16:00 ситуация на передовой «относительно стабилизировалась», заявили в Ереване.
В Баку отвергли все обвинения и назвали информацию об обстреле «абсолютной ложью». «Распространенная противоположной стороной информация... является абсолютной ложью. Категорически опровергаем это сообщение Министерства обороны Армении», — подчеркнула азербайджанская сторона.
Обстрел миротворцев
20 сентября Минобороны России сообщило об обстреле российских миротворцев во время проведения Азербайджаном операции в Карабахе. Военные возвращались с наблюдательного поста, когда по их автомобилю открыли огонь. Среди погибших был и замкомандующего Северного флота и миротворческого контингента в Карабахе, капитана 1-го ранга Иван Ковган.
Баку сразу же принес извинения в связи с гибелью миротворцев и пообещал оказать материальную помощь семьям военных. Причастных к гибели россиян задержали.
19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе, целью которой назвали пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах.