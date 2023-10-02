В Карабахе снова неспокойно. В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль

Неизвестный обстрелял из снайперского оружия совместный российско-азербайджанский патруль, сообщили в Минобороны РФ. Власти Азербайджана заявили об атаке беспилотников на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские вооруженные силы в обстреле машины, перевозившей еду для личного состава армянских ВС. Подробнее об инцидентах — в материале «Газеты.Ru».

В Степанакерте обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, заявило Минобороны РФ. Неизвестный использовал снайперское оружие.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — добавили в Минобороны.

Минобороны Азербайджана 2 октября заявило об ударе со стороны армянских сил, нанесенном с помощью беспилотников. Были поражены позиции азербайджанских военнослужащих на восточном участке армяно-азербайджанской границы, пострадавших нет.

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику. По данным на 2 октября сдано 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов.

К настоящему моменту более 83% населения непризнанной республики покинуло ее территорию.

Заявление Еревана

В тот же день ​​Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле машины, перевозившей еду для личного состава армянских ВС.

Обстрел начался около 14:25 (13:25 мск).

«В результате обстрела ВС Азербайджана машины, перевозящей еду для личного состава боевых позиций Республики Армения, с армянской стороны есть пострадавшие», — говорилось в сообщении армянского ведомства.

К 16:00 ситуация на передовой «относительно стабилизировалась», заявили в Ереване.

В Баку отвергли все обвинения и назвали информацию об обстреле «абсолютной ложью». «Распространенная противоположной стороной информация... является абсолютной ложью. Категорически опровергаем это сообщение Министерства обороны Армении», — подчеркнула азербайджанская сторона.

Обстрел миротворцев

20 сентября Минобороны России сообщило об обстреле российских миротворцев во время проведения Азербайджаном операции в Карабахе. Военные возвращались с наблюдательного поста, когда по их автомобилю открыли огонь. Среди погибших был и замкомандующего Северного флота и миротворческого контингента в Карабахе, капитана 1-го ранга Иван Ковган.

Баку сразу же принес извинения в связи с гибелью миротворцев и пообещал оказать материальную помощь семьям военных. Причастных к гибели россиян задержали.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе, целью которой назвали пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах.