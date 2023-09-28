«Похвастаться хотели». Кадыров встретился с Путиным на фоне слухов о своей болезни

Успехи «Ахмата» против «Ауруса»
Российский президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин и опубликовал в Telegram видеозапись встречи. Позже информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы договаривались увидеться сегодня, поговорить по ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде — уверенно люди работают — и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне проведения СВО.
«Похвастаться даже хотели – и гуманитарным направлением, и боевым. Ваш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику», — заявил Кадыров.
Также он, оговорившись, заявил, что чеченским подразделениям не страшны никакие «аурусы» (Aurus — премиальные российские автомобили) и «абрамусы», подразумевая американские танки Abrams.
По его словам, в республике создано пять полков и три батальона, которые задействованы в зоне военной операции. По его словам, бойцы оснащены всем необходимым, в том числе средствами связи и техникой. Он отметил, что с начала СВО подразделениями было закуплено около 1,1 тыс. машин, из которых около 100 – бронированные.
В свою очередь Путин попросил Кадырова передать его бойцам наилучшие пожеланиями.
«Меня очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями, я знаю отношение командиров, в том числе вышестоящего звена. Я уже, по-моему, говорил: одного спросил, как там ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен», — сказал президент.
Кадыров после слов Путина заявил: «Если ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве. Мы 100% выполним ваш приказ».
Глава Чечни также заявил, что в республике проблем нет – «их давно решили», хотя и есть «технические вопросы, по которым, как всегда нужна ваша (Путина. — прим. «Газета.Ru») помощь».
Контекст встречи
Переговоры президента и главы республики состоялись на фоне двух резонансных тем: слухах о тяжелой болезни Кадырова и публикации видеозаписи, где сын главы Чечни, Адам Кадыров, избивает в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.
Сообщения о болезни Рамзана Кадырова в середине сентября распространил портал Obozrevatel со ссылкой на представителя ГУР Украины Андрея Юсова. Утверждалось, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Издание со ссылкой на чеченскую диаспору писало, что он находится в коме: якобы Кадырова сначала отправили на лечение в Москву, а затем перевезли обратно в Чечню. Отмечалось, что рассматривается возможность об отправке главы республики за границу.
После появления слухов Кадыров опубликовал видео своей прогулки под дождем и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».
Вскоре появилась информация, что Кадыров замечен в Центральной клинической больнице Москвы. Ряд Telegram-каналов сообщал, что вокруг ЦКБ «дежурят» дорогостоящие автомобили с чеченскими номерами. 20 сентября сам Кадыров заявил, что посещал ЦКБ, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который там лечится. Сам глава республики отметил, что он – «жив и здоров».
«И совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — написал он в своем Telegram-канале.
Песков заявлял, что Кремль не осведомлен о болезни главы Чечни.
25 сентября Кадыров опубликовал видео с избиением его сыном Адамом арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО. «Побил и правильно сделал», — написал Кадыров, добавив, что гордится своим сыном.
На следующий день после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию. «Не хочу», — сказал он.
В ночь на 26 сентября журналистка Ксения Собчак сообщила, что Кадыров позвонил ей и сделал предупреждение после серии публикаций с осуждением действий Кадырова-младшего.
28 сентября Адам Кадыров впервые высказался после этой ситуации, опубликовав в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с подписью: «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться».