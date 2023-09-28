«Похвастаться хотели». Кадыров встретился с Путиным на фоне слухов о своей болезни

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По словам Путина, они обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере. Встреча прошла на фоне слухов о болезни Кадырова, а также после публикации видео, на котором сын Кадырова Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

Успехи «Ахмата» против «Ауруса»

Российский президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин и опубликовал в Telegram видеозапись встречи. Позже информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы договаривались увидеться сегодня, поговорить по ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде — уверенно люди работают — и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне проведения СВО.

«Похвастаться даже хотели – и гуманитарным направлением, и боевым. Ваш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику», — заявил Кадыров.

Также он, оговорившись, заявил, что чеченским подразделениям не страшны никакие «аурусы» (Aurus — премиальные российские автомобили) и «абрамусы», подразумевая американские танки Abrams.

По его словам, в республике создано пять полков и три батальона, которые задействованы в зоне военной операции. По его словам, бойцы оснащены всем необходимым, в том числе средствами связи и техникой. Он отметил, что с начала СВО подразделениями было закуплено около 1,1 тыс. машин, из которых около 100 – бронированные.

В свою очередь Путин попросил Кадырова передать его бойцам наилучшие пожеланиями.

«Меня очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями, я знаю отношение командиров, в том числе вышестоящего звена. Я уже, по-моему, говорил: одного спросил, как там ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен», — сказал президент.

Кадыров после слов Путина заявил: «Если ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве. Мы 100% выполним ваш приказ».

Глава Чечни также заявил, что в республике проблем нет – «их давно решили», хотя и есть «технические вопросы, по которым, как всегда нужна ваша (Путина. — прим. «Газета.Ru») помощь».

Контекст встречи

Переговоры президента и главы республики состоялись на фоне двух резонансных тем: слухах о тяжелой болезни Кадырова и публикации видеозаписи, где сын главы Чечни, Адам Кадыров, избивает в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Сообщения о болезни Рамзана Кадырова в середине сентября распространил портал Obozrevatel со ссылкой на представителя ГУР Украины Андрея Юсова. Утверждалось, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Издание со ссылкой на чеченскую диаспору писало, что он находится в коме: якобы Кадырова сначала отправили на лечение в Москву, а затем перевезли обратно в Чечню. Отмечалось, что рассматривается возможность об отправке главы республики за границу.

После появления слухов Кадыров опубликовал видео своей прогулки под дождем и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

Вскоре появилась информация, что Кадыров замечен в Центральной клинической больнице Москвы. Ряд Telegram-каналов сообщал, что вокруг ЦКБ «дежурят» дорогостоящие автомобили с чеченскими номерами. 20 сентября сам Кадыров заявил, что посещал ЦКБ, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который там лечится. Сам глава республики отметил, что он – «жив и здоров».

«И совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — написал он в своем Telegram-канале.

Песков заявлял, что Кремль не осведомлен о болезни главы Чечни.

25 сентября Кадыров опубликовал видео с избиением его сыном Адамом арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО. «Побил и правильно сделал», — написал Кадыров, добавив, что гордится своим сыном.

На следующий день после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию. «Не хочу», — сказал он.

В ночь на 26 сентября журналистка Ксения Собчак сообщила, что Кадыров позвонил ей и сделал предупреждение после серии публикаций с осуждением действий Кадырова-младшего.

28 сентября Адам Кадыров впервые высказался после этой ситуации, опубликовав в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с подписью: «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться».