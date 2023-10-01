Баку объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха. Среди них экс-президент НКР

Более 300 чиновников и военных Нагорно-Карабахской республики объявлены в международный розыск Азербайджаном. Ордеры на арест Баку выдал в отношении экс-президента НКР Араика Арутюняна, командующего армией Арцаха Джалала Арутюняна и других высокопоставленных деятелей непризнанного государства. Ранее суд арестовал на четыре месяца экс-госминистра Рубена Варданяна.

Азербайджан объявил в международный розыск сотни госслужащих и офицеров вооруженных сил непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Всего разыскиваются более 300 человек. Среди них экс-президент НКР Араик Арутюнян, командующий арцахской армией Джалал Арутюнян, бывший глава МИД НКР Давид Бабаян.

«Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 года. Один из них уже задержан, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию», — заявил Алиев.

Генпрокурор также призвал сдаться властям добровольно остальных фигурантов списка.

Давид Бабаян был задержан 29 сентября. За день до этого он говорил, что намерен сдаться азербайджанским властям. Баку обвиняет его в причастности к планированию, подготовке и ведению войны.

По словам Бабаяна, его побег «нанесет серьезнейший вред многострадальному [армянскому] народу».

«Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс в первую очередь моим близким, но они, уверен, поймут», — писал он в соцсетях.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанного государства. НКР продолжит существовать де-юре до 2024 года.

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.

В тот же день власти Азербайджана арестовали советника президента Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его обвинили в том, что он незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне пунктов пропуска «с целью совершения террористических и диверсионных актов» и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахе. Советника главы НКР также обвинили в том, что он направлял средства «на организацию террористической деятельности» армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.

Варданяна арестовали на четыре месяца.

27 сентября бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был арестован азербайджанскими военными на КПП в Лачинском коридоре при попытке покинуть регион.

В занятом азербайджанскими войсками регионе продолжается эвакуация карабахских армян — в Армению уехали уже более 100 тыс. человек, или почти 85% армянского населения (до военной операции Азербайджана в Карабахе проживали 120 тыс. армян).

В Ереване считают, что Карабах ожидают этнические чистки, в Баку же армянам обещают перемены к лучшему и говорят об отсутствии вражды. Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана уже провели две встречи по вопросу реинтеграции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе больше не останется армян.

«Ситуация показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки», — сказал Пашинян.