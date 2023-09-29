Токаев заявил, что Казахстан — не «анти-Россия». Накануне он обещал поддерживать санкции

Казахстан твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией и не собирается становиться ее антагонистом, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию. Днем ранее он заявлял, что страна будет следовать санкциям, введенным против Москвы.

Республика Казахстан придерживается курса на всестороннее взаимодействие с Россией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ.

«Казахстан не является «анти-Россией», — заверил Токаев. — Мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире».

Он напомнил, что на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 сентября говорил о «давних традициях сотрудничества» республики с Россией.

Токаев заявил, что считает санкционное противостояние «абсолютно контрпродуктивным», в то время как необходимо оздоровление международных отношений, «подвергшихся эрозии» в результате «обострения глобальной ситуации».

«Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими, — отметил Токаев. — Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию. Что касается торговли традиционными товарами, то она растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг $25 млрд».

В то же время, заявил Токаев, Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с международными организациями.

«Хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества», — сказал президент Казахстана.

И сотрудничество, и санкции

Днем ранее на пресс-конференции с Шольцем в Германии Токаев заявил, что будет соблюдать введенные против России санкции.

«Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму, мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — говорил он.

Токаев также сказал, что Казахстан поддерживает усилия государств, предлагающих варианты разрешения украинского конфликта.

«Ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока не ясна — на какой основе можно было бы вести переговоры. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры — с тем, чтобы найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров», — заявлял Токаев.

Казахстан не впервые заявляет о своей приверженности санкциям. Аналогичные заявления власти республики делали и раньше. Так, в 2022 году помощник Токаева Тимур Сулейменов заявлял, что Астана не будет помогать Москве обходить ограничительные меры Евросоюза и США.

«Хотя мы и входим в экономический союз с Россией и Белоруссией, мы также являемся частью международного сообщества», — подчеркивал он.

Еще одна «анти-Россия»

Термин «анти-Россия» неоднократно употреблял президент РФ Владимир Путин в отношении Украины.

«Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект создания из Украины «анти-России», — говорил президент РФ в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в июле. — Ее накачивали оружием восемь лет, потакали в насаждении неонацистской идеологии. Все это — чтобы поставить под удар безопасность России, сейчас против нас ведется, по сути, гибридная война».

Термин «анти-Россия» присутствует также в статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» от 12 июля 2021 года. «Неизбежно пришло время, когда концепция ''Украина – не Россия'' уже не устраивала. Потребовалась ''анти-Россия'', с чем мы никогда не смиримся», — писал президент.

Вслед за Путиным этот термин также употребляли многие российские политики, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.