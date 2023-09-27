«Россия изучает эту историю». Москва может запросить экстрадицию нациста из Канады

Премьер Трюдо назвал чествование ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады ошибкой и «ужасным надругательством над памятью миллионов людей». Представитель Кремля Песков поприветствовал извинения, а представитель МИД РФ Захарова упрекнула Оттаву за спонсирование Украины. Ранее канадские депутаты «отозвали» оказанные Хунке почести, а в Польше начали расследование его причастности к геноциду. Россия также может потребовать экстрадицию эсэсовца, если откроет уголовное дело.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование в парламенте страны бывшего бойца 14-й дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки (Гунько). Его обращение к народу транслировал телеканал CTV News.

«Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, кто был в палате [общин] в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, даже несмотря на то, что мы сделали это, не осознавая контекста», — сказал Трюдо.

Он заявил, что полную ответственность за приглашение Хунки нес спикер палаты общин Энтони Рота, который ранее ушел в отставку, назвав произошедшее своей ошибкой и выразив «глубокое сожаление».

Канадский премьер счел инцидент «ужасным надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста» и признал, что ситуация причинила боль представителям еврейского народа и «миллионам людей, ставших жертвами нацистского геноцида».

При этом он выразил сожаление из-за ситуации, в которую чествование Хунки поставило президента Украины Владимира Зеленского и прибывшую с ним делегацию, и упрекнул «Россию и ее союзников» в использовании «вопиющей ошибки» Оттавы для пропаганды против Киева.

Премьер заверил парламентариев, что уже связался по дипломатическим каналам с Владимиром Зеленским: «Мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу».

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Shot поприветствовал извинения Трюдо. Он предположил, что для вынесения подобного решения канадским властям пришлось ознакомиться «с дополнительными историческими справками».

«Молодому и среднему поколению Канады представилась лишняя возможность узнать, как было на самом деле и кто с кем воевал во время Второй мировой войны. Это скорее позитивный факт», – сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, раскритиковала слова канадского премьера. «Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, [Трюдо] давать не перестанет?» – написала она в Telegram-канале.

Канада осудила нацизм

После инцидента с чествованием Хунки канадские депутаты поддержали предложение Ива-Франсуа Бланше из партии «Квебекский блок» осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами.

Парламентарии «отозвали» все оказанные Хунке почести и также осудили его приглашение в парламент.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр назвал произошедшее «самым большим дипломатическим конфузом» в истории страны и возложил ответственность на премьер-министра Джастина Трюдо, потребовав от него извинений «перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами».

Оправдания Германии

Представитель Министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер подтвердил, что посол страны в Оттаве Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Хунки в канадском парламенте. Он назвал инцидент «неприемлемым», но заявил, что глава дипмиссии ФРГ, как и остальные участники мероприятия, не знала о связи Хунки с войсками СС.

«О присутствии названого вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили. Могу сказать, что об истинной личности Хунки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», – сказал Фишер.

Во время церемонии спикер Рота описал Хунку как человека, который «воевал во время Второй мировой войны против русских и советской армии».

На замечание журналистов о том, что германский посол «не могла не слышать» этого заявления, Фишер ответил, что все «не совсем так очевидно».

Он пояснил, что во время Второй мировой «существовали самые разные группировки», и привел в пример польскую Армию Крайову, которая «воевала как против Вермахта, так и против Красной армии».

Польша и Россия могут потребовать экстрадиции Хунки

Институт национальной памяти Польши объявил, что проверяет Хунку на причастность к геноциду поляков на Волыни и в Галичине.

По заявлению пресс-секретарь организации Рафала Лешкевича, расследование началось «сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским». Он подчеркнул, что институт проанализирует десятки томов уголовного дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой – там в 1944 году бойцы дивизии СС «Галиция» массово уничтожали гражданское население.

Ранее Польша инициировала экстрадицию Ярослава Хунки. Канадский генпрокурор и министр юстиции Ариф Вирани заявил, что Оттава не получали официальных запросов польской стороны о выдаче мужчины.

О запросе на экстрадицию Хунки задумалась и Россия. Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил что в РФ могут возбудить уголовное дело и направить запрос в Канаду на его экстрадицию. «Россия изучает историю с Хункой», — говорится в сообщении российской дипмиссии.