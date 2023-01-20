Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

Трамп попробовал засудить Хиллари Клинтон. Теперь он заплатит ей $1 млн

Суд во Флориде оштрафовал Трампа и его адвоката на $940 тысяч за необоснованный иск к Клинтон

close
100%
Женщина в маске Хиллари Клинтон держит куклу с лицом Дональда Трампа, Феникс (штат Аризона), США, 2016 год

Женщина в маске Хиллари Клинтон держит куклу с лицом Дональда Трампа, Феникс (штат Аризона), США, 2016 год

Ricardo Arduengo/Reuters
Федеральный судья во Флориде заявил, что иск бывшего президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон и «десятков предполагаемых политических врагов» был «недобросовестно подан с ненадлежащей целью». Экс-глава Белого дома утверждал, что ответчики якобы пытались опорочить его в ходе выборов 2016 года. В итоге суд взыскал с самого Трампа и его адвоката $937,9 тыс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Суд во Флориде обязал экс-президента США Дональда Трампа и одного из его адвокатов выплатить почти $1 млн. Речь идет о штрафе за подачу необоснованного иска против почти трех десятков «предполагаемых политических врагов Трампа, включая Хиллари Клинтон и бывшего сотрудника ФБР Джеймса Коми», пишет газета The New York Times.

«Это решение стало серьезным упреком господину Трампу, который редко сталкивался с такими последствиями за свою долгую историю использования судов в качестве оружия против деловых конкурентов и партнеров, а также бывших сотрудников и журналистов», — отмечает издание.

Суть иска

Бывший американский президент и его адвокат Алина Хабба обвиняли экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и 30 других ответчиков в попытке опорочить Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года. Они требовали компенсаций на сумму $70 млн, напоминает ТАСС.

В марте 2022 года Трамп подал в суд на Клинтон, которая в 2016 году боролась с ним за президентский пост, обвинив ее и других лиц в заговоре с целью распространения ложных сведений о его якобы связях с Россией.

В июне 2022 года Трамп включил в иск материалы закрытого дела спецпрокурора США Джона Дарема в отношении связанного с Демпартией юриста Майкла Сассмана. В сентябре суд отклонил иск, однако представители Трампа опротестовали это решение.

Позднее встречное ходатайство подали Клинтон и другие ответчики. Они назвали претензии экс-президента безосновательными и потребовали взыскать с самого Трампа и его адвоката более $1 млн. Суд удовлетворил иск и оштрафовал Трампа и Хаббу на $937,9 тыс.

«Это дело никогда не должно было возбуждаться. Его неадекватность в качестве юридического иска была очевидна с самого начала.

Ни один разумный юрист не подал бы его. Предназначенный для политических целей, ни один из пунктов исправленной жалобы не содержал поддающегося проверке судебного иска», — указал окружной судья США Дональд Миддлбрукс в постановлении, отметив, что «Трамп и его адвокаты злоупотребляют судебной системой».

«Трамп — плодовитый и изощренный участник процесса, который неоднократно использовал суды, чтобы отомстить политическим противникам.

Он является вдохновителем стратегических злоупотреблений в судебном процессе, и его нельзя рассматривать как сторону, слепо следующую совету адвоката. Он прекрасно осознавал последствия своих действий», — написал судья.

«Подорвать доверие к судам»

Миддлбрукс пояснил, что иск Трампа был «недобросовестно подан с ненадлежащей целью» и «без нужды причинил вред» 31 лицу и организации, включая Национальный комитет Демпартии, против которых он подал в суд, «чтобы нечестно продвигать политический нарратив».

Судья добавил, что использование Трампом судов помогло подорвать доверие общественности к ним. «Постоянная практика неправомерного использования судов Трампом и его адвокатами подрывает верховенство закона, изображает судей сторонниками и отвлекает ресурсы от тех, кто понес реальный юридический ущерб», — подчеркнул Миддлбрукс.

NYT констатирует, что бывший американский президент столкнулся с «широким спектром юридических проблем и уголовных расследований». «Его адвокаты все чаще проверяют свои действия в этих делах, а также расходятся в советах, которые они ему дают», — говорится в публикации.

После ухода Трампа с поста президента были проведены несколько расследований его деловых операций и политической деятельности. В частности, сотрудники ФБР ранее обыскали его дом во Флориде в рамках расследования Минюста США по поводу обращения с секретными документами, которые экс-президент привез с собой в Мар-а-Лаго, когда покидал Белый дом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть