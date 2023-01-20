Трамп попробовал засудить Хиллари Клинтон. Теперь он заплатит ей $1 млн

Женщина в маске Хиллари Клинтон держит куклу с лицом Дональда Трампа, Феникс (штат Аризона), США, 2016 год

Федеральный судья во Флориде заявил, что иск бывшего президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон и «десятков предполагаемых политических врагов» был «недобросовестно подан с ненадлежащей целью». Экс-глава Белого дома утверждал, что ответчики якобы пытались опорочить его в ходе выборов 2016 года. В итоге суд взыскал с самого Трампа и его адвоката $937,9 тыс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Суд во Флориде обязал экс-президента США Дональда Трампа и одного из его адвокатов выплатить почти $1 млн. Речь идет о штрафе за подачу необоснованного иска против почти трех десятков «предполагаемых политических врагов Трампа, включая Хиллари Клинтон и бывшего сотрудника ФБР Джеймса Коми», пишет газета The New York Times.

«Это решение стало серьезным упреком господину Трампу, который редко сталкивался с такими последствиями за свою долгую историю использования судов в качестве оружия против деловых конкурентов и партнеров, а также бывших сотрудников и журналистов», — отмечает издание.

Суть иска

Бывший американский президент и его адвокат Алина Хабба обвиняли экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и 30 других ответчиков в попытке опорочить Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года. Они требовали компенсаций на сумму $70 млн, напоминает ТАСС.

В марте 2022 года Трамп подал в суд на Клинтон, которая в 2016 году боролась с ним за президентский пост, обвинив ее и других лиц в заговоре с целью распространения ложных сведений о его якобы связях с Россией.

В июне 2022 года Трамп включил в иск материалы закрытого дела спецпрокурора США Джона Дарема в отношении связанного с Демпартией юриста Майкла Сассмана. В сентябре суд отклонил иск, однако представители Трампа опротестовали это решение.

Позднее встречное ходатайство подали Клинтон и другие ответчики. Они назвали претензии экс-президента безосновательными и потребовали взыскать с самого Трампа и его адвоката более $1 млн. Суд удовлетворил иск и оштрафовал Трампа и Хаббу на $937,9 тыс.

«Это дело никогда не должно было возбуждаться. Его неадекватность в качестве юридического иска была очевидна с самого начала.

Ни один разумный юрист не подал бы его. Предназначенный для политических целей, ни один из пунктов исправленной жалобы не содержал поддающегося проверке судебного иска», — указал окружной судья США Дональд Миддлбрукс в постановлении, отметив, что «Трамп и его адвокаты злоупотребляют судебной системой».

«Трамп — плодовитый и изощренный участник процесса, который неоднократно использовал суды, чтобы отомстить политическим противникам.

Он является вдохновителем стратегических злоупотреблений в судебном процессе, и его нельзя рассматривать как сторону, слепо следующую совету адвоката. Он прекрасно осознавал последствия своих действий», — написал судья.

«Подорвать доверие к судам»

Миддлбрукс пояснил, что иск Трампа был «недобросовестно подан с ненадлежащей целью» и «без нужды причинил вред» 31 лицу и организации, включая Национальный комитет Демпартии, против которых он подал в суд, «чтобы нечестно продвигать политический нарратив».

Судья добавил, что использование Трампом судов помогло подорвать доверие общественности к ним. «Постоянная практика неправомерного использования судов Трампом и его адвокатами подрывает верховенство закона, изображает судей сторонниками и отвлекает ресурсы от тех, кто понес реальный юридический ущерб», — подчеркнул Миддлбрукс.

NYT констатирует, что бывший американский президент столкнулся с «широким спектром юридических проблем и уголовных расследований». «Его адвокаты все чаще проверяют свои действия в этих делах, а также расходятся в советах, которые они ему дают», — говорится в публикации.

После ухода Трампа с поста президента были проведены несколько расследований его деловых операций и политической деятельности. В частности, сотрудники ФБР ранее обыскали его дом во Флориде в рамках расследования Минюста США по поводу обращения с секретными документами, которые экс-президент привез с собой в Мар-а-Лаго, когда покидал Белый дом.