Глава МИД Финляндии знает о вреде санкций для россиян. Лавров обвинил ее в хамстве

Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным гражданам РФ, но у Запада «нет выбора», так как «за ведение несправедливой войны приходится платить». Сергей Лавров назвал ее словам «хамскими». Кто еще говорил, что санкции должны ударить именно по всем россиянам, а кто с этим не соглашался – в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «абсолютно хамским» заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о влиянии санкций Запада на обычных россиян.

«Удивляюсь тому, с какой скоростью Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США», – высказал свою оценку глава российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, Валтонен «еще не опытна» и поэтому «напрямую» заявила, что санкции против России вводятся, «чтобы сделать больно простым людям».

Министр также сделал вывод, что его финская коллега хочет «народ российский поднять против его собственного правительства».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обвинил Хельсинки в работе «по указкам Госдепа». Он выразил мнение, что Финляндия «теряет свой суверенитет», а также «будет терпеть и экономические, и политические убытки».

Что сказала Валтонен

В интервью американской газете Washington Post, опубликованном 25 сентября, глава МИД Финляндии заявила, что западные санкции наносят вред обычным россиянам.

«В такой стране, как Россия, легко можно сказать, что это, возможно, несправедливо, потому что это не нормальная демократия. Люди действительно не могут выбирать», – сказала она.

При этом министр выразила мнение, что у стран, вводящих санкции, «нет выбора», так как России и ее народу нужно показать, что «за ведение такой несправедливой и незаконной войны приходится платить».

Кроме того, Валтонен заявила, что на Западе хотят, «чтобы рядовой россиянин имел право голоса в выборе направления, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией».

«Надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а самое худшее заключается в том, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, даже хуже», – высказала министр свою позицию.

Все россияне должны отвечать

В сентябре 2022 года премьер-министр Финляндии Санна Марин также заявила, что введенные против России санкции «должны отражаться на повседневной жизни простых россиян». Она также подчеркивала, что Хельсинки решительно настроены на ужесточение ограничительных мер, и выступала против поездок граждан РФ в страны Европы.

В апреле того же года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требовал наложить «решительные санкции на российское общество» и предлагал запретить выдачу виз россиянам.

Также весной 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа призывал к решительным действиям, чтобы «навредить России, олигархам и даже среднему классу».

Премьер-министр Эстония Кая Каллас после объявления в России частичной мобилизации заявила, что ее страна не будет предоставлять убежище россиянам, покидающим страну. По ее словам, они должны «встать и сказать, что они против этой войны».

«Каждый гражданин ответственен за деяния его страны, это касается и российских граждан», – заявила она.

...или не должны

В марте 2022 года представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выступил против применения санкций против обычных граждан России.

«Мы всегда исходили из того, что при введении санкций нужно стараться не наносить вред мирным гражданам», – сказал он.

Об аналогичной позиции заявляли в Австралии. В сентябре прошлого года министр обороны страны Ричард Марлес сказал, что Канберра не будет вводить запрет на выдачу виз российским туристам. По его словам, австралийские власти ввели «целый ряд санкций», но они направлены на российское правительство, а не на самих россиян.