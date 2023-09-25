«Умел принимать решения, брать ответственность»: каким был экс-министр экономики РФ Евгений Ясин

В Москве в возрасте 89 лет скончался бывший министр экономики России и основатель ВШЭ Евгений Ясин. В начале 1990-х он был одним из идеологов «шоковой терапии» и соратником Гайдара. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин рассказал «Газете.Ru» об «огромном вкладе» Ясина в рыночную экономику РФ.

Бывший министр экономики РФ, экономист Евгений Ясин умер в Москве на 90-м году жизни. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его дочь Ирину, прощание с ним состоится 28 сентября в 13:00 в здании Высшей школы экономики (ВШЭ) на Покровском бульваре.

«Ушел из жизни Евгений Ясин. Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память», — написал в Telegram экс-глава Министерства финансов РФ Алексей Кудрин.

Попрощался с Ясиным в соцсетях и его давний знакомый, экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом): «Ушел Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой».

Свои соболезнования выразили и в пресс-службе ВШЭ:

«Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин — один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. <…> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Его уход из жизни — огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России».

В ВШЭ также отметили таланты Ясина как ученого и организатора, назвали его «человеком, чей вклад в развитие страны сложно переоценить».

Проблемы со здоровьем

28 августа Telegram-канал Mash писал, что Ясина доставили в реанимацию в тяжелом состоянии — с отеком головного мозга и сердечной недостаточностью:

«Прославленный экономист находится в тяжелом состоянии, которое осложняется сопутствующими заболеваниями. У него нарушено сознание, он отказывается от еды и воды».

Как сообщает mk.ru, причиной смерти Ясина могла стать опухоль мозга. В июле его уже госпитализировали в ГКБ им. Давыдовского.

По данным издания, экономист давно боролся с заболеванием. Прошлым летом его состояние ухудшилось. Приглашенный к Ясину нейрохирург подтвердил диагноз.

«Шоковая терапия» и ВШЭ

Евгений Ясин родился в Одессе 7 мая 1934 года. В 1957 году окончил Одесский гидротехнический институт, а в 1963 году экономический факультет МГУ. В 1989 году Ясин возглавил отдел в Госкомиссии Совмина СССР по экономической реформе. Был одним из соратников Егора Гайдара в ходе «шоковой терапии» — либерализации цен в России после распада Советского Союза. Ясин также разрабатывал нереализованную программу «500 дней» по переходу от плановой экономики к рыночной.

«Вместе с Григорием Явлинским мы начали работать над реформой по переходу к рыночной экономике. Мы прописали три варианта. Явлинский придерживался более радикальных изменений. Я выступал за умеренную политику. Потому что, честно говоря, было страшно. Я предлагал постепенное снижение доли госзаказа, увеличение доли рынка и либерализацию цен», — писал Ясин в статье для ТАСС, вспоминая свою работу над реформами.

В комментарии «Газете.Ru» бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин заявил, что Ясин был хорошим управленцем и умел принимать ответственные решения:

«Я не был его непосредственным студентом, когда учился в университете, но вот когда во второй половине восьмидесятых годов мы начали работать над программами определенными, я все это время воспринимал Евгения Григорьевича как учителя. Он сам умел принимать ответственные решения, вообще принимать решения, что очень важно. На своем посту очень четко осознавал те позитивные и негативные последствия, которые могли наступить при том или ином решении вопроса. Он был хорошим управленцем, человеком, который готов брать на себя ответственность и делать то, что необходимо».

Впоследствии в 1998-2000 годах Ясин выступил как один из сооснователей ВШЭ.

«Вы многое сделали для развития современной России, способствовали проведению важнейших экономических реформ. На ответственных государственных постах всегда демонстрировали высокую компетентность и глубокие знания.

Особое место в Вашей биографии занимает Высшая школа экономики, научным руководителем которой Вы являетесь.

Во многом благодаря Вам университет продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из ведущих интеллектуальных центров нашей страны», — отмечал в поздравительной телеграмме Ясину по случаю его 85-летия премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



У Евгения Ясина остались дочь Ирина и внучка Варвара.