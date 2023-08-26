«Интеллигент на высоких постах». Умер экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов

Ушел из жизни Сергей Филатов. Он возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина с 1993 по 1996 год, руководил депутатским штабом обороны Белого дома во время путча ГКЧП и вел переговоры с Верховным советом во время попытки госпереворота в октябре 1993 года. Какой была жизнь политика и что говорят о нем его современники — в материале «Газеты.Ru».

Бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни 25 августа, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на дочь политика.

Информацию подтвердил Союз писателей Москвы. Прощание с Филатовым пройдет во вторник, 29 августа, с 10:00 до 12:00 в Ритуальном зале Центральной клинической больницы, он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

О смерти Филатова также заявил писатель и военкор Герман Садулаев, который назвал его «бессменным организатором и вдохновителем Липок» – международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

«Сергей Александрович был очень добр к нам. Хотя, наверное, не всегда соглашался с нашей позицией. Он любил нас. [Захара] Прилепина, [Сергея] Шаргунова, меня. У меня остались только добрые воспоминания и благодарность», – написал Садулаев.

Историк Евгений Кожокин, который в 1990–1993 годы был народным депутатом Российской Федерации, в беседе с «Газетой.Ru» назвал Филатова «символом надежд, иллюзий, разочарований конца 80-х — начала 90-х годов».

«Он пришел в политику не будучи политиком по своему темпераменту, по своим психологическим особенностям», – сказал Кожокин.

По его словам, экс-глава президентской администрации «пытался делать интеллигентную политику» и недолго продержался «на вершине власти». Как рассказал экс-депутат, Филатов сильно отличался от Ельцина и «не очень смотрелся» при его «дворе», а после ухода с поста оказывал поддержку интеллигенции и творческому сообществу.

«Сергей Александрович занимал высокие посты, но начальником в нашем, российском понимании этого слова он не стал. Он остался интеллигентом на высоких постах», – заключил историк.

Жизнь и карьера Филатова

Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1990 году он стал народным депутатом, впоследствии вошел в президиум Верховного Совета РСФСР. Во время путча ГКЧП в 1991 году он руководил депутатским штабом обороны Дома правительства. С 1992 года стал постоянным членом Совета безопасности РФ.

Администрацию Ельцина возглавлял в 1993–1996 годах. Оставив государственную службу, руководил общественным движением поддержки Ельцина на выборах 1996 года. Впоследствии стал президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Был также председателем Союза писателей Москвы, входил в Союз журналистов России и Общественный научно-консультативный совет при Центральной избирательной комиссии.

В октябре 1993 года, во время попытки государственного переворота Филатов участвовал в переговорах с представителями Верховного совета в Свято-Даниловом монастыре, которые проводились при посредничестве Русской православной церкви.

Как сам он рассказывал в интервью «Ленте.ру», 1 октября стороны достигли соглашения о сдаче оружия защитниками Дома правительства в обмен на включение в здании систем обеспечения жизнедеятельности, однако впоследствии новая делегация Верховного совета во главе с первым зампредом Юрием Ворониным «стала отрицать наличие неучтенного оружия в Белом доме».

3 октября, в день, когда на улицах Москвы начались столкновения, Филатов также присутствовал на переговорах.

«В Свято-Даниловом монастыре, куда я приехал в пятом часу вечера, Воронин зачитывал нам ультиматум, а патриарх Алексий II сидел весь бледный. Прямо там у него случился инфаркт, после чего всех попросили покинуть помещение. Так эти переговоры и завершились», – вспоминал политик.