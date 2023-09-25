«Дискредитирует статус сенатора»: Совфед возмутился поездкой Нарусовой в страну НАТО

Совфед вынесет Людмиле Нарусовой «жесткое предупреждение» о недопустимости поездок в страны НАТО. В августе ее дочь Ксения Собчак опубликовала видео из Испании, на котором присутствует и сенатор. Однако тогда женщина утверждала, что находится в Петербурге. Член Совфеда Вячеслав Тимченко сообщил, что коллега летала во французскую Ниццу через Стамбул. «Газета.Ru» обратилась в аппарат Нарусовой за разъяснениями.

Комитет Совета Федерации по регламенту решил вынести сенатору от Тувы, матери Ксении Собчак Людмиле Нарусовой «жесткое предупреждение» о недопустимости посещения стран НАТО во время военной операции на Украине, сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, у комитета есть информация об отсутствии Нарусовой в РФ с 18 июля по 6 августа. Страна, в которую ездила член Совфеда, не уточняется.

Как рассказал источник, коллеги сенатора сочли «возмутительными» ее поездку в страну Североатлантического альянса и отсутствие попыток «объяснить» свои действия гражданам России и жителям региона, который она представляет:

«Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом».

Он добавил, что комитет официально рассмотрит вопрос об отсутствии Нарусовой на последних заседаниях весенней сессии Совфеда. По информации ТАСС, она пропустила заседания, не предоставив документов о болезни или другой уважительной причине.

Сенатор Вячеслав Тимченко, возглавляющий комитет, в беседе с РИА Новости подтвердил информацию о вынесении предупреждения. Он заявил, что 19 июля Нарусова уехала в Стамбул, а оттуда – в Ниццу. В Россию сенатор вернулась 6 августа, пропустив два заседания.

В разговоре с «Лентой.ру» Тимченко уточнил, что предупреждение никак не скажется на работе Нарусовой и служит напоминанием «о необходимости соблюдать нормы закона» и недопустимости выезда из страны без согласования с руководством.

Реакция Нарусовой

В аппарате сенатора «Газете.Ru» сообщили, что о предупреждении пока не знают.

«Мы такой информацией не располагаем, поскольку в это время (во время заседания комиссии. – «Газета.Ru») Людмила Борисовна была на заседании профильного комитета».

Там также добавили, что не могут прокомментировать ее отсутствие на финальных заседаниях весенней сессии.

Сама сенатор в беседе с изданием «Подъем» заявила, что «не комментирует эти глупости». Агентству РИА Новости она тоже сказала, что «фейки не комментирует».

Слухи о поездке в Испанию

В августе журналистка Ксения Собчак разместила в социальных сетях видео, на котором говорит, что находится в испанском городе Марбелье. На видео можно заметить ее мать Людмилу Нарусову.

6 августа сенатор в комментарии РИА Новости утверждала, что находится не в Испании, а в Санкт-Петербурге.

В период отсутствия Нарусовой в России, о котором заявил Тимченко, Собчак на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказывала о заграничной поездке: публикации свидетельствуют, что телеведущая посещала Прованс и Л'Иль-Сюр-ла-Сорг во Франции, Монте-Карло в княжестве Монако и Испанию. На кадрах, размещенных в основной ленте аккаунта, мать журналистки не присутствует.