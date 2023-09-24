Обстрел полицейских, нападение на монастырь, миссия НАТО. Что известно об обострении в Косово

На севере Косово в ночь на 24 сентября был убит полицейский. Силы НАТО в регионе заявили, что готовы подключиться к ситуации. На территорию православного монастыря Баньска вторглась группа вооруженных людей в масках на бронированном автомобиле, косовская полиция начала спецоперацию. Президент Сербии Вучич заявил о гибели трех граждан страны и созвал Совбез. Что происходит в регионе – в материале «Газеты.Ru».

Совбез в Белграде и готовность НАТО

Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на сотрудников местных правоохранительных органов в ночь на 24 сентября.

«Миссия KFOR под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. <...> KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньска, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в сообщении миссии в соцсети X.

Отмечается, что командующий KFOR находится в контакте с ЕС, начальником штаба сербских Вооруженных сил и представителями Косово.

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в связи с инцидентом заявил, что переговоры о нормализации отношений с Сербией зашли в тупик. Одной из причин Курти назвал позицию спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, который говорил о необходимости создания в Косово сообщества сербских муниципалитетов для обеспечения прав и безопасности сербов. По мнению Курти, спецпредставитель ЕС «отказался от нейтральной позиции».

В связи с инцидентом президент Сербии Александар Вучич анонсировал заседание Совета безопасности республики.

Также он подчеркнул, что Белград укрепился в своем убеждении о недопустимости признания независимости Косова.

Нападение на полицию

Утром 24 сентября Курти объявил, что ночью на севере края были обстреляны косовские полицейские. Один убит, еще один ранен. По его словам, стрельба произошла близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич.

«Нападавшие – профессионалы в масках, тяжело вооруженные», — написал Курти в соцсетях. Он обвинил Белград в причастности к произошедшему.

По данным косовского МВД, около 3:40 мск на мосту у села Баньска два грузовика без номеров блокировали проезд. Направленные туда полицейские были обстреляны с применением ручных гранат и гранатометов. В МВД уточнили, что двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.

«Президент» Косово Вьоса Османи в соцсетях обвинила в нападении «сербские преступные банды». Ситуацию осудил в соцсети X и американский посол в Приштине Джеффри Ховенир. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности и переданы суду.

Вслед за этим косовские власти закрыли въезд на север края через КПП «Ярине» и «Брняк», сообщил портал Kosovo online.

«Через КПП «Ярине», по официально не подтвержденной информации, не разрешен въезд в Косово, движение в обратном направлении продолжается. Как сообщают граждане, аналогичная ситуация на КПП «Брняк», — передает портал.

Позднее Курти на брифинге заявил, что полиция обнаружила и окружила в монастыре в Баньска 30 вооруженных человек, предположительно, причастных к нападению на правоохранителей. Им предлагают сложить оружие и сдаться.

Перестрелка в монастыре

Днем 24 сентября вооруженные люди вторглись на территорию православного монастыря Баньска. Об этом сообщила Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви. Монахи и паломники заперлись в корпусе, храм был закрыт.

«Епархия очень обеспокоена, так как, по последней информации, группа вооруженных людей в масках вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, при этом взломали закрытые монастырские ворота.

Сейчас там находится группа паломников из Нови-Сада со священником, а также игуменом Данилом и братией», — говорилось в публикации.

Спустя несколько часов епархия сообщила, что перестрелка в районе монастыря прекратилась, но сохраняется напряженность. Администрация монастыря проинформировала о том, что все чувствуют себя хорошо, «проводятся православные службы в часовне с надеждой, что драма как можно раньше окончится».

Полиция Косово заявила об уничтожении одного из «нападавших» на монастырь.

«Значительное число профессиональных нападавших в масках и униформе, вооруженных тяжелым оружием, гранатами, на бронетранспортерах, используют различные частные помещения и объекты в том числе на территории монастыря в Баньске для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям», — говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Вскоре агентство «Танюг» сообщило, что убиты еще двое сербов, пятеро задержаны. Также сообщается, что в районе населенного пункта Рударе задержаны еще четверо человек с устройствами радиосвязи, которые, как утверждается, связаны с «преступными группировками». Отмечается, что во время полицейской операции обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и другого снаряжения.

В свою очередь Вучич заявил, что во время столкновений с полицией Косово погибли трое сербов:

«Всего за час и двадцать минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. <…> По нашей информации, трое сербов из Косово и Метохии погибли, двое совершенно точно — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать. Еще двое тяжело ранены. И есть опасность, что погиб четвертый человек».

По его словам, Белград не поддерживает убийство косовского полицейского, но он отметил, что сербов на севере края довел до столкновений постоянный террор со стороны Приштины. По мнению Вучича, руководство KFOR дало карт-бланш Приштине на «жесткое нападение», чтобы «разобраться с террористами и убить как можно больше людей».

«Бомбите Белград прямо сейчас!»

На фоне происходящего председатель неправительственной некоммерческой организации Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии.

«В Баньске началась сербская война против Косово. <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — написал Фелингер в социальной сети X.

По его мнению, Сербия развязывают новую войну на Балканах. Кроме бомбардировок, он призывает ввести санкции против Белграда. Фелингер уточнил, что новый конфликт на полуострове выгоден как Москве, так и Белграду: «Россия в отчаянии и хочет, чтобы южный фронт отвлек Европу, а Сербия в отчаянии от того, что теряет своего последнего союзника в мире».