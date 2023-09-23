«Нужно было проводить референдум». В Крыму заявили, что остров был незаконно отдан УССР

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с пионерами во время посещения Всесоюзного пионерского лагеря Артек имени В. М. Молотова в Крыму, 1956 год

Специальная рабочая группа выявила подлог документов, допущенный при передаче Крыма в состав УССР, заявил депутат Сергей Трофимов. Эксперты установили, что совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и Украинской республики никогда не существовало, хотя именно на основе этого документа было принято решение передать полуостров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области никогда не существовало.

«Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось», — подчеркнул депутат (цитата по «РИА Новости»).

Именно на это представление Президиум Верховного совета СССР ссылался при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР.

Трофимов отметил, что Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в свою очередь сослался на несуществующий акт. По его словам, при передаче Крыма в состав УССР «нарушили юридическую основу трех конституций» — СССР, РСФСР и УССР.

Для легитимной передачи полуострова необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, подчеркнул депутат.

«В Конституции РСФСР было положение, в котором четко обозначено, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия самой РСФСР. При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было», — констатировал Трофимов.

Право рассматривать вопрос о передаче Крыма «было только у народа РСФСР».

«Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», — указал депутат.

Жители УССР также должны были в ходе референдума выразить свою волю – хотят ли они видеть полуостров в составе республики. И уже после двух голосований в Верховный совет СССР должны были поступить обращения с просьбой об утверждении новых границ между союзными республиками, заключил Трофимов.

Принадлежность Крыма

После распада Советского Союза Крым был регионом Украины. Москва и Киев разделили Черноморский флот СССР, его вооружение и базы. России на правах 20-летней аренды перешли Севастопольская бухта, Карантинная бухта с базой бригады ракетных катеров, Казачья бухта, где была размещена бригада морской пехоты, и Южная бухта. Россияне также получили в аренду ракетную базу ЧФ, десантный полигон и два аэродрома.

Украина соглашалась на использование российских флотских объектов Черноморским флотом в Крыму, за пределами Севастополя: 31-го испытательного центра в Феодосии, пунктов ВЧ-связи в Ялте и Судаке и крымского военного санатория.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров стал российским регионом. Соглашения о разделе флота были аннулированы. Киев так и не признал итоги референдума и считает Крым «временно оккупированной территорией».

После начала СВО власти Украины все чаще говорят о восстановлении территориальной целостности страны в границах 1991 года, подразумевая возврат Крыма.

В августе 2022 года Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации» полуострова. Тогда же в ходе саммита «Крымская платформа» он пообещал, что Киев «вернет» полуостров «любыми средствами, не советуясь с другими странами».

В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные союзники разрешили ВСУ атаковать полуостров. В Кремле скептически отнеслись к этому заявлению, указав, что в Киеве просто очень «хотят верить» в «такое одобрение». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тем не менее назвал высказывание доказательством «соучастия западных стран в войне против России».