«Эра чистых чеков закончилась»: республиканцы могут отказать в выделении денег на помощь Украине

Обозреватель Washington Post Джош Рогин считает, что число республиканцев, которые на следующем заседании конгресса проголосуют против выделения финансирования для помощи Украине, значительно возрастет. По его мнению, сейчас Вашингтон сосредоточился на проведении президентской кампании и, соответственно, украинская тема отступает на второй план. О том, почему США может решить перестать финансировать Украину, читайте в материале «Газеты.Ru».

Обозреватель Washington Post Джош Рогин в своей статье пишет, что «американская помощь Украине становится все более уязвимой для партийной политики».

«Когда следующий транш будет вынесен на голосование в конгрессе, число республиканцев, проголосовавших против, будет высоким. Если администрация Байдена хочет сохранить поток поддержки Киеву, ей необходимо будет представить законодателям и американскому народу более убедительные и более честные аргументы относительно ожидаемых затрат и продолжительности военных действий», — пояснил Рогин.

По данным WP, с начала военных действий США передали Украине $113 млрд. Сейчас администрация Байдена хочет запросить дополнительные $24 млрд.

Член комитета палаты представителей по вооруженным силам Майкл Вальц — республиканец от штата Флорида — в разговоре с Рогиным заявил, что, если Байден не выполнит условия Республиканской партии, то по меньшей мере половина республиканцев проголосует против увеличения помощи. Вальц считает, что администрация действующего президента должна предоставить отчет о помощи лучше того, который есть сейчас, и объяснить, как именно она планирует прекратить военный конфликт. Кроме этого, он хочет видеть новые финансовые обязательства со стороны европейских партнеров.

«Эра чистых чеков на помощь, по крайней мере поступающую от конгресса, закончилась», — сказал Вальц.

В мае 2022 года 149 республиканцев в палате представителей проголосовали за помощь Украине, 57 проголосовали против. В сенате только 11 республиканцев проголосовали против финансирования. По предположению наблюдателей, в этот раз число противников может удвоиться.

Член палаты представителей Пэт Райан — демократ — во время беседы с Рогиным заявил, что сейчас нужно доказать американскому народу необходимость помощи Украине. По его словам, она имеет решающее значение для Киева и обеспечивает высокую отдачу от инвестиций в безопасность США.

«Значительный процент республиканцев больше не поддерживает это [финансирование]. Крайне правые захватили Республиканскую партию и потеряли тот двухпартийный консенсус, который у нас был, что мы за демократию и за свободу», — добавил Райан.

Зеленский боится ослабления поддержки Киева

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, который общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило, что украинский лидер опасается потери поддержки. По его словам, Байден колеблется, а лидеры других стран могут последовать примеру США.

Как утверждает Bloomberg, Зеленского обидело, что его не пригласили на саммит «Большой двадцатки» в Дели. Украинский лидер расценил это как знак того, что поддержка США стала более ограниченной. Он опасается, что американская избирательная кампания 2024 года может нарушить поставки оружия и финансовой помощи.

Тем не менее во время личной встречи президентов в Вашингтоне Байден сказал Зеленскому, что США остаются с Украиной. Американский лидер заявил, что он выделяет дополнительную помощь в области безопасности на сумму $325 млн и что на следующей неделе первые танки «Абрамс» будут доставлены на Украину.

«Мы проиграем»

Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Вашингтоне заявил, что проиграет в военном конфликте без помощи США. Об этом рассказал лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в беседе с телеканалом CNN.

«Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем», — сказал Шумер.