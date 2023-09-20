«Азербайджан пошел бы до конца». Алиев заявил, что достиг всех целей в Карабахе

Армия Азербайджана за сутки сумела достичь всех целей «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и восстановила суверенитет страны, заявил президент Ильхам Алиев. Политик подчеркнул, что Баку готов был «идти до конца», но непризнанные власти Карабаха в итоге согласились на условия Баку. В Ереване тем временем начались протесты против премьер-министра страны Никола Пашиняна, которого винят в произошедшем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О чем заявили в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации вечером 20 сентября заявил, что все цели антитеррористической операции в Нагорном Карабахе достигнуты, а суверенитет страны восстановлен.

«Несмотря на то, что позиции противника располагались на возвышенностях и в выгодных местах, наши воины, проявив героизм и профессионализм, за короткий период времени добились значительных военных успехов на всех направлениях. Большая часть армии Армении, незаконно дислоцированная на территории Азербайджана и не выведенная по сей день, полностью разгромлена», — цитирует главу государства Report.az.

При этом глава Азербайджана отметил, что перед началом операции дал военным указание не подвергать ударам армянское население Нагорного Карабаха.

«В то же время было дано указание, что гражданская инфраструктура тоже не должна пострадать, но военная инфраструктура должна быть выведена из строя», — сказал он.

Также Алиев добавил, что «армяне Карабаха могут, наконец, свободно дышать», так как являются полноправными гражданами Азербайджана.

Если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие, Баку «пошел бы до конца», подчеркнул при этом политик.

«Я сообщил, что наше слово ценно и если наши условия принимают, то безусловно наши военные меры будут приостановлены», — уточнил он, указав, что в итоге непризнанные власти Карабаха согласились на условия азербайджанцев. «Враг хорошо знает нашу силу и решимость», — заключил Алиев.

Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Меньше чем через сутки после обострения ситуации власти непризнанной республики объявили, что договорились с Баку о прекращении огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом сообщил, что Ереван не участвовал в переговорах.

«Продемонстрированная Ереваном вчера и сегодня позиция дает надежду на то, что не так уж далек день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними проблемы, подпишут мирный договор, а три страны Закавказья начнут сотрудничать в трехстороннем формате», — отметил Алиев в обращении к народу.

Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян сообщил, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Что происходит в Ереване

Пока в Баку празднуют победу, оппозиция в армянской столице готовит новые акции протеста против Пашиняна и его правительства, полностью возлагая вину в произошедшем на премьера.

Возле Дома правительства уже собралась огромная толпа, зафиксированы первые стычки протестующих с полицией. В силовиков летят камни и бутылки. Полиция начала задерживать людей, передает SOTAvision.

Известно об одном пострадавшем, это представитель силовых структур. Его увели с площади с забинтованной головой.

Представители и сторонники антироссийского политического блока «Национально-демократический полюс» начали шествие в сторону российского посольства в Ереване. Они скандируют антиправительственные лозунги и призывают премьер-министра подать в отставку. Некоторые из них демонстративно рвут российские паспорта и скандируют «Россия уходи!»

В МВД Армении заявили о межведомственном обсуждении организации «возможного выезда наших соотечественников» из Карабаха в Армению.