В Нагорном Карабахе погибли российские военные

В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль, в котором находились российские миротворцы, подтвердили в Минобороны РФ. Известно, что есть погибшие, но их число не уточняется. Накануне колонна миротворцев уже попадала под обстрел, но тогда обошлось без жертв. В российском МИД заявили, что миротворцы «приняли на себя удар ради мира в этом регионе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские военнослужащие погибли в результате обстрела автомобиля российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России. Машину обстреляли в районе села Джатаняг. Число погибших не уточняется.

«Двадцатого сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На месте обстрела работают российские и азербайджанские следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Официальный представитель МИД России Захарова, комментируя гибель российских миротворцев в Карабахе, подчеркнула, что они «приняли на себя удар ради мира в этом регионе».

«Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников», — написала дипломат в Telegram.

Вчерашний обстрел

Накануне подверглась обстрелу другая колонна российских миротворцев, сопровождавшая гражданское население в Нагорном Карабахе. Тогда никто не пострадал.

«19 сентября в ходе сопровождения гражданского населения колонна российских миротворцев подверглась обстрелу. В результате обстрела был поврежден БТР-82А российского миротворческого контингента. Пострадавших среди мирного населения и миротворцев нет», — сообщало Минобороны.

Работа миротворцев

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, целью которых было объявлено «восстановление конституционного строя» республики. На фоне эскалации российские миротворцы начали эвакуацию мирных жителей из самых опасных районов региона. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь.

Миротворцами РФ из Карабаха были эвакуированы 3154 человека, из них 1428 детей.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население в Карабахе. «Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло», — сказал он.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Меньше чем через сутки после обострения ситуации в Нагорном Карабахе власти непризнанной республики объявили, что договорились с Азербайджаном о прекращении огня. Руководство непризнанной республики заявило, что признает власти Азербайджана «центральными». Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом сообщил, что Ереван не участвовал в переговорах и узнал о решении республики из «информационных страниц Нагорного Карабаха».