Азербайджан потребовал выдать ему руководителей Нагорного Карабаха

Представители Азербайджана направили властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) поименный список граждан, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению. Об этом пишет армянская газета Hraparak, ссылаясь на источники.

По информации издания, среди этих людей — экс-руководители НКР, а также государственные и военные деятели.

Ранее стало известно, что Баку подготовил план по реинтеграции армян в Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны Азербайджана подтвердили прекращение огня.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.