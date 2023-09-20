Зеленский в Вашингтоне просит оружия, денег и рассказывает о грядущих успехах ВСУ

Возможный успех ВСУ в ходе контрнаступления находится под вопросом, считает украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, хотя «успехов будет больше», никто не знает, будет ли «прорыв» до конца 2023 года. Он также высказался в защиту стратегии обстрелов Крыма с украинской территории, отвечая на вопрос американских журналистов о скептическом восприятии таких действий властями США.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог с уверенностью сказать, будет ли серьезный прорыв и значительные успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте до конца 2023 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что никто этого не знает», — заявил политик. По словам украинского лидера, он думает, что ВСУ «добьются большого успеха».

Зеленский также выразил уверенность, что Украина «находится на финишной прямой» в вопросе получения от США ракет ATACMS. Если же ВСУ не получат эти вооружения, то «это будет потерей для них, приведет к большим жертвам на поле боя и в других местах».

Ракета ATACMS — баллистическая, твердотопливная, максимальная дальность действия — до 300 км. По данным издания Foreign Policy, ссылающегося на анонимный источник в конгрессе, все американские ведомства уже одобрили передачу Украине этих ракет.

Зеленский в разговоре с CNN также заявил, что Киев нуждается в увеличении количества систем ПВО, в особенности — американского ЗРК Patriot.

Наконец, президент Украины «преуменьшил напряженность» между Вашингтоном и Киевом по поводу военной стратегии ВСУ в отношении Крыма. Ему задали вопрос о скептицизме американских чиновников по поводу увеличения числа ракетных ударов Украины по крымским объектам.

«Мы думаем одинаково», — сказал он. По словам Зеленского, Крым — это «склад оружия оккупантов».

В августе ряд военных и чиновников из администрации США раскритиковали Киев за удары по Крыму, передавал CNN. По мнению источников, это «в лучшем случае отвлечение внимания, а в худшем — пустая трата ресурсов».

«Пожалуй, для всех было бы лучше, если бы они [ВСУ] просто сосредоточились на контрнаступлении», — заявил один из чиновников.

Кроме того, в последнем интервью CNN Владимир Зеленский ответил на критику увеличения финансирования Украины. Зеленский заявил, что выступающие в США против предоставления Киеву больших объемов помощи «не видели войну вблизи» и не понимают, что это отличается от «внутренней проблематики» — гражданских прав или энергетики.

«Очень сложно понять, когда ты на войне, а когда не на войне. Даже когда ты приезжаешь на войну, в страну, которая находится в состоянии войны, когда ты приезжаешь в один прекрасный день, ты можешь понять больше, чем живешь, слышишь, думаешь, читаешь», — сказал украинский президент.

17 сентября Зеленский заявил, что ВСУ достигли локальных успехов в Клещеевке и Андреевке в ДНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что закрепиться в этих населенных пунктах не удается никому.

Врио главы Запорожской области (РФ) Евгений Балицкий выразил мнение, что украинские войска начнут третью стадию контрнаступления до конца сентября.

19 сентября председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что у ВСУ достаточно средств для продолжения контрнаступления. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине.

По его словам, ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Он отметил, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий. Он добавил, что у украинских военных нет намерений прекращать боевые действия зимой.