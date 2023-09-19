Эрдоган предсказал долгий конфликт на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится еще долгое время. При этом турецкая сторона надеется на прекращение военных действий как можно скорее. Эрдоган также рассказал, почему Анкара не вводит санкции против Москвы. Что думают политики о сроках прекращения военных действий на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с американским телеканалом PBS поделился своим мнением по поводу конфликта на Украине. По его словам, Турция не присоединяется к санкциям против России в той же мере, как это делают страны ЕС и НАТО, так как она занимает особое положение в мире.

«Так получилось, что Россия — один из моих ближайших соседей. У нас общая история. <...> Мы запустили зерновой коридор. В общей сложности 33 млн тонн зерна было экспортировано в другие страны мира через Черное море. Мы сделали это не только потому, что Евросоюз попросил нас об этом. Это было гуманитарное обязательство, которое мы взяли на себя», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что у него нет причин не доверять Путину. По его словам, Россия надежна в такой же мере, что и Запад. Турция получает половину природного газа от России, что говорит о солидарности этих стран. Кроме этого, обе стороны предпринимают взаимные шаги вперед и сотрудничают в области оборонной промышленности.

«В течение последних 50 лет мы ждали на пороге Европейского Союза, и в данный момент я доверяю России так же сильно, как и Западу», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он не разговаривал с Путиным по поводу конфликта на Украине.

«Совершенно очевидно, что этот конфликт продлится долго. Мы хотели бы очень надеяться на то, что он закончится как можно скорее. Путин, на самом деле, выступает за то, чтобы как можно скорее прекратить этот конфликт», — считает Эрдоган.

Эрдоган добавил, что верит словам Путина. При этом турецкий президент сказал, что не может назвать точной даты окончания конфликта.

Что думают о конфликте в США

На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация не исключает продолжения военного конфликта на Украине и в 2024 году, передает ТАСС. В связи с этим Джо Байден попросил выделить дополнительную помощь украинской стороне в размере $20 млрд.

«Мы считаем, что это надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — утверждает Кирби.

Условие, при котором Россия начнет переговоры

Еще год назад Путин во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что хочет завершить военный конфликт как можно скорее. Однако, по его словам, украинская сторона отказывается от переговоров и хочет разобраться «на поле боя».

«Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ Президента Украины, который запрещает вести переговоры», — заявил российский лидер на пленарной сессии ВЭФ в сентябре этого года.

По словам Путина, некоторые политики хотели бы выступить в качестве посредников на мирных переговорах России и Украины при условии, что будут прекращены боевые действия. Путин утверждает, что это условие не может быть выполнено, поскольку «противная сторона осуществляет контрнаступление».

«Мы что должны сделать? Они будут наступать, а мы скажем: «А мы прекращаем»», — добавил он.

Украина ждет успехов на фронте

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом NHK заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой. По словам украинского политика, с Путиным нельзя «серьезно о чем-либо договариваться».

«Чем успешнее Украина будет на поле боя, тем охотнее Россия будет вести переговоры», — заявил Кулеба.

Говоря о критике со стороны иностранных коллег, связанной с медленным темпом контрнаступления, министр призвал уважать украинских солдат, которые рискуют своей жизнью, чтобы продвинуться вперед.

Условие Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi заявил, что существует только одно условие для начала мирных переговоров, передает РИА Новости.

«Условие в том, что президент РФ должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров», — заявил Шольц.

Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».

Слова канцлера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге», – сказал Песков.