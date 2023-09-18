США хотят ввести Германию и Японию в Совбез ООН. У России свои кандидаты

Президент США Джо Байден планирует затронуть вопрос об изменениях в составе Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщили в Белом доме. Байден предложит включить «пять или шесть» новых постоянных членов СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Таких реформ Совбез ООН не видел с момента его основания в 1945 году. В Кремле согласились с необходимостью реформ, а в Госдуме — предложили своих кандидатов в СБ.

Президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в интервью The Telegraph координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Я думаю, президент Байден (...) немного подробнее расскажет об этом (...). Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета безопасности», — сказал Кирби (цитата по «Интерфаксу»).

С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», считает Кирби.

«Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов», — добавил представитель Белого дома.

The Telegraph пишет, что Байден будет настаивать на «пяти или шести» новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Бразилия и ЮАР также были упомянуты в качестве возможных постоянных членов Совбеза, «однако не ясно, будут ли они обладать правом вето».

Мера, по данным газеты, должна противодействовать растущему влиянию России и Китая.

Выступление Джо Байдена на Генеральной ассамблее ООН состоится завтра, 19 сентября.

Что такое Совет Безопасности ООН Совет Безопасности ООН — один из основных органов ООН и главный орган по регулированию международного мира и безопасности. Создан в 1945 году после окончания Второй мировой войны. Его основные цели — поддержание международного мира и безопасности, разрешение конфликтов, а также сотрудничество в области международных санкций и миротворческих операций. Читать дальше

Вопрос назрел

В мире (в том числе и в России) неоднократно звучала критика существующей архитектуры Совбеза ООН.

«Стоит подумать, чтобы структура ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня», — говорил президент России Владимир Путин на Валдайском форуме в прошлом году.

По словам Путина, западная цивилизация не единственная «даже на нашем общем евразийском пространстве», однако продолжает навязывать свое мировоззрение и свою политику.

«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех. Принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрения», — заявлял Путин.

18 сентября в Кремле также высказались о предложении США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Совбез ООН нуждается в трансформации, «чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа».

По его словам, для такого решения нужен консенсус всех участников и «большая инклюзивность» будущего состава СБ ООН с точки зрения участия тех государств, которые все в большей мере «заявляют о себе» и влияют на безопасность в мире.

Индия нужна, Германия — нет

В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал расширение круга членов Совбеза ООН:

«Представители Латинской Америки необходимы, представители Азии и Африки. Было бы правильно, если бы, допустим, члены БРИКС вошли бы в Совет. И даже не о том, как выгодно, кому выгодно, какой расклад сил. <...> А я говорю, как правильнее было бы для мироустройства в целом».

При этом депутат предложил повременить с включением в состав Совбеза Германии и Японии, поскольку ценность создания Совбеза ООН основана на результатах Второй мировой войны.

«Принятие и Индии, и Бразилии, я считаю, было бы абсолютно правильным, — сказал Чепа. — Я думаю, что надо бы ближайшее время подумать и об африканских странах, и, возможно, о ближневосточных, чтобы эти страны могли представлять свои интересы».