Как либералы приписали Ельцину заслуги Горбачева

Когда я писала эту колонку о Горбачеве, в Москве хоронили Сергея Филатова, главу администрации Ельцина. Скажем мягко: в некрологах этому, как его называли, интеллигенту во власти, звучало мало хорошего. Ругали покойного, чего уж скрывать. Большинство припоминало умершему унижения 90-х, голод, бандитизм, политический беспредел.

Редкие сторонники возражали: «Да, было разное, но ведь было и хорошее! Свободная торговля, свободные СМИ, кооперация, частная собственность, митинговать разрешили». Нашлись даже редчайшие экземпляры из числа романтиков: «Да это было лучшее время!». И далее перечисляли по списку: свобода, митинги, кооперация, конкуренция…

Я читала такие отзывы и думала: ээээ, нет, ребята, что-то здесь не то. И это «не то» я уже слышала в 2007 году, когда умер Ельцин. Тогда неслось все то же: да, де, было трудно, но ведь была и кооперация, конкуренция, свобода, новые возможности, вся жизнь впереди, картошку наконец не мерзлую в гастрономы завезли, и т.п. А так как смерть Ельцина застала меня в Лондоне, то звучали там только эти голоса.

Днями показывали огромные фильмы, в которых известные россиянам как облупленные политические прощелыги, не будем называть их по именам, трещали про великого демократа Бориса Николаевича, который дал нашему народу пресловутые конкуренцию, кооперацию, свободу и весь прочий набор. Я тогда сидела и просто поражалась наглости этих людей. Или наглость, или глупость — больше ничего не могло заставить их приписать Ельцину чужие заслуги.

Ведь это же все было при Горбачеве! Гласность. Действительно влиятельная сильная пресса. Первые конкурентные выборы и первый демократически избранный парламент. Кооперативы, в которые объединились цеховики и мелкие сотрудники НИИ, отшивавшие на заказ джинсы и паявшие для свободного рынка радиоприемники.

Это ведь Горбачев разрешил кооперативам поставлять в магазины ту самую чистую картошку. Он же объявил о частной собственности! Закон о собственности был принят в СССР в марте 1990 года.

Меня как ребенка 90-х очень многое из тех времен удивляет до сих пор. В том числе и факт, что люди моментально забыли, кто подарил им право собственности, гласность, возможность заниматься бизнесом и многое другое. Что варилось в головах у взрослых, которые бросились заряжать перед телевизором воду, несли деньги в МММ с «Хопер-Инвестом» и уже через год полностью поверили ельцинским политтехнологам, внушавшим, будто все лучшее, что они получили, было создано Ельциным?

Ну вот же! Закон о частной кооперации в СССР — 26 мая 1988. Закон о частной собственности — 6 марта 1990. Широкое начало гласности — 1987 год. Тогда же стали возвращать в библиотеки запрещенную литературу. В 1989 году в СССР была полная свобода слова. Она была даже полнее ельцинской, потому что на прессу не давили олигархат, бандиты и молодой бизнес.

Насколько надо было быть тогда всему народу затюканным, замордованным, чтобы настолько перепутать? Доходило до смешного: на выборах в 1996 году родители моей подружки, челноки, голосовали за Ельцина, потому что он дал им свободный рынок. Там же в бюллетене стояла фамилия Горбачева, они считали, что он этот рынок заберет. Потому что к середине 90-х либеральная интеллигенция на полном серьезе всюду хвалила Ельцина за заслуги Горбачева.

Михаил Горбачев — редкой судьбы политик, чьи достоинства были приписаны его противнику, а сам он, прожив долгую жизнь, получил возможность собственными глазами увидеть плоды помутнения рассудка сограждан.

Но полбеды, что 30 лет Горбачев слушал, как за его заслуги хвалят Ельцина — еще ведь ругали Михаила Сергеевича за чужое. В первую очередь — за развал СССР. Советский человек будто бы ударился лбом о стену и сразу забыл, что Беловежские соглашения — это Ельцин.

Да, Горбачев, будучи членом Госсовета, успел подписать решение этого органа о признании независимости стран Балтии. Но, во-первых, только этих трех стран, независимость остальных республик СССР признал на следующий день после сложения Горбачевым полномочий. Во-вторых, годом ранее Верховный совет СССР при Горбачеве же объявил нелегитимным выход Эстонии, Латвии и Литвы из Союза. В-третьих, Горбачев, видя неизбежность выхода этих республик, всячески добивался создания нового союзного государства, устроенного по федеративному принципу. Наконец, он провел референдум о сохранении СССР.

Очевидно, что бывший генсек пытался удержать страну в целостности. В отличие от Ельцина, который позже ездил по РСФСР и обещал внутренним республикам России суверенитета столько, сколько хотят, «если не лопнут». Между прочим, Ельцин от лица РСФСР раньше Горбачева признал независимость республик. К примеру, Горбачев не признал независимую Украину, а Ельцин сделал это летом 1991 года. А Латвию он признал быстрее, чем его об этом попросили. Серьезно, так и было, Рига даже не успела отправить в Москву соответствующую делегацию, указ о признании суверенитета Латвии Ельцин вручил совершенно случайному лицу.

Кто из них двоих, Горбачев или Ельцин, пытался сохранить страну, понятно. Но почему-то запомнили все в искаженном виде. Что Горбачев оказался слабым политиком, тоже очевидно. Не удержал. Не дожал. При этом именно он, а не Ельцин смог избежать кровопролития во время парада суверенитетов. Сегодня же Ельцину приписывают заслугу бескровного распада СССР и мирного перехода экономики на капиталистические рельсы. Но Ельцин получил власть, когда от РСФСР де-факто отпали республики. Парадокс: при Горбачеве не было, а при Ельцине были войны в Чечне, Таджикистане, Приднестровье, Карабахе. Получается наоборот: Горбачев умел удержать весь регион от кровопролития, а Ельцин не смог. Но вошел в историю как лидер, который обеспечил бескровный распад этой самой страны.

Я же говорю, тяжелая судьба у Михаила Горбачева. Все то хорошее, что он сделал, приписали его противнику, а на Горбачева свесили чуть ли не всех ельцинских собак, разве что создание олигархата и семибанкирщины приписать забыли.

Всякое было, конечно. Экономику и промышленность он из застоя вывести не смог. При нем то и другое встало, при нем пропали в магазинах продукты. Большая вина на Горбачеве — за сокрытие масштабов Чернобыльской аварии. Достаточно сказать, что школьники ближайших к ЧАЭС городов и поселков 1 мая 1986 года ходили на демонстрации только потому, что Горбачев принял решение не сеять панику. Так до конца мир и не знает, сподличал он тогда, струсил или не понял масштаба трагедии.

С Афганом тянул много лет. Получил Нобелевскую премию мира за объединение Германии, но вывел оттуда и вообще из Европы войска на позорных условиях, фактически побросав там технику, бросив строения, полигоны. Я была, например, на советской военной базе возле городка Щецинека, там казармы и огромный полигон. Все оставили полякам, включая обмундирование. Это и расточительно, и горько.

Много ошибок. Но все они для меня, по прошествии стольких лет, отходят на второй план, как только я вспоминаю, что его преемник совершил этих ошибок куда больше и все они молвой были приписаны Горбачеву. Меж тем, он оказался вторым после Ленина руководителем страны с хорошим образованием.

А если вспомнить, что Ленин получил высшее образование экстерном и был самоучкой, придется признать, что Горбачев стал первым советским лидером с добротным дипломом. Его жена окончила философский факультет МГУ, знала английский, умела себя держать на международных встречах. «Раиску» народ высмеивал за то, что якобы любила роскошь и везде лезла, но ни то, ни другое не подтверждается. Наряды Раисы Максимовны были скромны, а факт, что она куда-то лезла, выражается в том, например, что жена читала Горбачеву иностранную прессу после аварии на Чернобыле и держала в курсе.

Была она скромной, занималась благотворительностью. Но и этот факт народ исказил. Говорили, будто спасением детей от рака она стала заниматься, потому что сама заболела, хотя это не так. Еще говорили, будто Горбачеву «бог наказал» за Чернобыль чернобыльской болезнью. Почему не любили Горбачеву, не пойму. Раздражала лишь тем, что не ходила в халате, как Нина Хрущева, и не пряталась дома, как Виктория Брежнева.

Никаких богатств у Горбачевых после отставки не нашли. Жили они по современным меркам скромно, Горбачев зарабатывал съемками в рекламе и написанием мемуаров, между прочим, очень вдумчивых и откровенных: в своих книгах он предстает честным человеком. И даже о своей роли в утяжелении последствий аварии на ЧАЭС говорил так, что хотелось ему верить — он не желал никого обмануть.

Долго жил. Редкий случай, когда за это можно только посочувствовать, потому что он увидел, как извратили и исказили память о нем.

Несколько лет назад у меня вышел роман о детях начала 90-х. Когда его издали в журнальной версии, я попросила сразу двоих знакомых, общавшихся с Горбачевым, передать ему журнал, потому что боялась, что он не доживет до выхода полноценной книги. Журнал я подписала так: «Михаилу Сергеевичу — о том, что было сразу после».

Потому что почти весь тот ужас, что сегодня задним числом приписывают Горбачеву, действительно случился сразу после его ухода. А все то немногое хорошее, что было у нас в 90-е, дал нам Горбачев. И я никак не пойму, почему люди об этом забыли.

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