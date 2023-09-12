Конгресс начал расследование по импичменту Байдена. Белый дом собрал юристов

Палата представителей США без голосования начала расследование по импичменту Джо Байдена. Спикер Кевин Маккарти нарушил свое обещание не инициировать разбирательство «заявлением одного человека», СМИ объясняют его решение давлением внутри партии. В Белом доме назвали действия палаты «экстремальной политикой», но уже собрали команду юристов для «энергичного противостояния». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти объявил о начале официального расследования по импичменту президента страны Джо Байдена, сообщил телеканал CBS News.

«Этот логичный следующий шаг даст нашим комитетам все полномочия для сбора фактов и предоставления ответов американской общественности», — заявил он в кратком обращении к журналистам.

По словам Маккарти, утверждения о том, что Байден получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, являются «серьезными» и «достоверными». Он поручил комитетам по надзору, по вопросам судопроизводства и по методам и средствам (главный налоговый комитет палаты представителей) возглавить расследование по импичменту.

Спикер палаты обвинил главу государства во лжи и заявил, что члены его семьи заработали миллионы долларов на иностранных фирмах, а сам президент знал об этом.

«В совокупности эти обвинения рисуют картину культуры коррупции», — отметил Маккарти.

Давление на Маккарти

New York Times сообщила, что расследование было инициировано без голосования членов палаты, хотя два расследования об импичменте президента в современной истории — против Билла Клинтона в 1998 году и Дональда Трампа в 2019 году — были открыты голосованием. Второй импичмент Трампу в 2021 году объявили без расследования после штурма Капитолия его сторонниками.

Действия Маккарти идут вразрез с его собственными словами: 1 сентября в беседе с изданием Breitbart News он заявлял, что расследование по импичменту будет инициировано «путем голосования, а не через заявление одного человека».

«Начать расследование по импичменту — это серьезный вопрос, и республиканцы в палате представителей не отнесутся к этому легкомысленно и не будут использовать его в политических целях», — обещал тогда спикер.

NYT и CBS News полагают, что решение Маккарти о начале расследования может быть связано с давлением на него крайне правых представителей Республиканской партии. Так, 7 сентября член палаты Мэтт Гетц заявил, что республиканцы должны форсировать процедуру импичмента.

«Если спикер Маккарти встанет на нашем пути, он, возможно, не продержится на этой должности долго. Будем надеяться, что он работает с нами, а не против нас», — сказал он.

Реакция Белого дома

Представитель Белого дома Ян Сэмс назвал действия спикера палаты представителей «экстремальной политикой в худшем виде».

«Республиканцы в палате представителей ведут расследование в отношении президента в течение 9 месяцев и не обнаружили никаких доказательств правонарушений. Об этом заявили сами члены Республиканской партии», — написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

1 сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в администрации Байдена начали подготовку к процессу импичмента президента. По данным СМИ, Белый дом уже собрал команду из юристов, помощников по вопросам, связанным с законодательством, и специалистов по связям с общественностью.

«Помощники и союзники Байдена заявляют, что готовятся энергично противостоять расследованию по импичменту и представить его как не имеющий доказательств партийный обман, демонстрирующий склонность Республиканской партии к хаосу», — передает NBC.

Байден и обвинения в коррупции

23 августа телеканал Fox News сообщил, что республиканцы нашли информацию о подозрительных операциях на банковских счетах членов семьи главы государства: расследование показало, что 20 подставных компаний переводили средства родственникам Байдена.

Кроме того, по заявлению Республиканской партии, Байден ходил на собрания компании своего младшего сына Хантера, хотя, по его словам, он не имеет никакого отношения к этому бизнесу. Более того, действующий президент был на деловом ужине, после которого у его сына на счету появилось $3,5 млн.

Также в коррупции действующего президента США обвинял бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, снятый с должности в 2016 году. По его заявлению, Байден, занимавший тогда пост вице-президента в администрации Барака Обамы, добивался его увольнения в связи с расследованием в отношении компании Burisma, в совете директоров которой состоял его сын Хантер. Сам Джо Байден свою связь с работой сына в украинской компании отрицает.