«Да что вообще такое карри?» Индийцы потребовали называть блюда своими именами

Фуд-блогеры индийского происхождения выступили против применения слова «карри» ко всем блюдам кухни стран юга Азии. Они призывают европейцев и американцев прекратить использовать этот термин для обозначения разных блюд, у которых есть свои названия. Сейчас карри считают элементом культурной апроприации Индии, которую начали британцы в XIX веке. Откуда европейцы взяли слово «карри» и почему его хотят отменить — в материале «Газеты.Ru».

Англоязычные фуд-блогеры индийского происхождения объявили войну карри. Точнее, самому этому слову: они убеждены, что называть «карри» любое блюдо индийской кухни — это профанация и проявление колониализма.

Перестать называть словом «карри» любое индийское блюдо европейцев и американцев попросила 27-летняя блогер из Калифорнии Чахети Бансал. В одном из своих видеорецептов в Instagram она призвала к отмене этого слова применительно к индийской кухне, потому что не понимает, что оно означает.

«Говорят, что еда в Индии меняется каждые 100 километров, и все равно мы используем общий термин, популяризированный белыми людьми, которые не могли дать себе труд выучить настоящие названия наших блюд. Но мы еще можем это исправить», — сказала Чахети Бансал в ролике. Видео было записано 26 апреля, однако обратили на него внимание только после того, как на днях о нем написал сайт Buzzfeed Tasty. После этого блогер дала комментарий NBC Asian America, и ее поддержали другие выходцы из стран Южной Азии.

Они пожаловались NBC Asian America, что представления западных людей об индийской кухне полны стереотипов. «Ваша еда, должно быть, очень острая. И воняет. И это карри, — описала типичные представления об индийской кухне Instagram-блогер Ниша Веди Павар. — И у меня вопрос, да что вообще такое карри, черт возьми».

Индийцев возмущает, что любое блюдо с подливой у западных людей называется карри. При этом само по себе это слово в странах Южной Азии не употребляется.

«Слова «карри» нет ни в одном южноазиатском языке, насколько я знаю, — рассказала NBC Asian America Элиза Моргенштейн Фюрст, религиовед из Университета Вермонта. — «Карри» — одно из слов, появление которых историки объясняют плохим слухом англичан». По ее словам, есть несколько теорий возникновения такого термина. По одной из самых популярных, оно происходит от тамильского «кари», которое само по себе в разных регионах означает совершенно разное, например, «чернёный» или «гарнир».

Элиза Моргенштейн Фюрст объяснила, что распространилось слово «карри» благодаря британским военным, проживавшим в Индии в колониальную эпоху, которые называли так почти любую еду, которая им попадалась. С середины XIX века слово «карри» в общении с колонизаторами начали использовать и сами жители Индии и Цейлона.

«На юге Азии люди могли сказать: «Окей, если эти британские офицеры хотят карри, а я хочу добиться для себя преимуществ — социальных, политических, финансовых, — тогда я открою закусочную с карри», — описывает подход индийцев религиовед из Университета Вермонта.

Другая версия распространения кулинарного термина описывается в книге «Карри: история поваров и завоевателей» кулинарного историка Лиззи Каллингхэм – и она относится к более раннему времени.

По ее мнению, «карри» впервые услышали не британские колонизаторы, а португальские мореплаватели в начале XVI века, когда приплыли завоевать землю, которая сейчас относится к индийскому штату Гоа. Захватив юг Индии, они начали выяснять, что едят местные жители, и в ответ услышали нечто вроде «кхари» или «карил». После этого так европейцы начали называть любое острое блюдо, которое готовится в соусе.

Британцы же познакомились с карри уже в XVII веке – и с тех пор встроили его в свою кухню, адаптировав под свой вкус (в частности, снизив остроту). С XIX века рецепты карри начали включать в британские кулинарные книги. Например, в бестселлере 1861 года «Руководство для домохозяек от миссис Битон» есть рецепт карри, которое представляет собой мясо, тушеное в соусе из густых сливок с яблоками и готовой смесью специй для карри.

Именно авторов кулинарных книг середины XIX считают виновными в культурной апроприации карри. Еще в 1996 году в альманахе «Frontiers: A Journal of Women Studies» вышла статья историка и гендерной исследовательницы Сьюзан Злотник под названием «Одомашнивая империализм: карри и кулинарные книги в имперской Британии».

В своей работе историк заявляет, что Британская империя взяла у Индии самое ценное — включая кулинарную традицию, — возможно, для того, чтобы «нейтрализовать угрозу со стороны Других, адаптируя под себя продукцию из иных земель». Включая в британские кулинарные книги карри, авторы присваивали блюдо своей культуре, считает Сьюзан Злотник.

Сейчас это слово используют жители Индии, Шри-Ланки, Малайзии, Таиланда и других стран Юго-Восточной и Южной Азии.

Рецепты карри публикуют сами индийцы — широкую популярность, например, получила книга «50 величайших карри Индии» уроженки Мумбая Камелли Панджаби, вышедшая в 1994 году. Под одной обложкой объединены 50 блюд из разных регионов Индии с оригинальными названиями — а также гид по приправам и специям и объяснение принципов индийской кулинарии.

Блогер Чахети Бансал тоже признает, что слово карри распространилось и среди жителей азиатских стран. Однако она считает, что слово «карри» пора отменить.

«Мой партнер — с Шри-Ланки, у меня есть друзья-малайцы, друзья-тамилы, и да, все они используют слово «карри», — подтвердила Чахети Бансал в разговоре с NBC. Она уточнила, что у каждой из разновидностей карри есть свое специфическое название. «Не нужно сваливать свою нашу еду в один термин», — призвала она.