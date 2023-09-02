«Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал». Муратова внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ 1 сентября добавил в реестр иноагентов главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Медиаменеджер уже заявил, что решение российского ведомства не стало для него неожиданностью. В черный список также попали комик Руслан Белый, журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина, экономист Константин Сонин и другие. Подробнее о фигурантах — в материале «Газеты.Ru».

Минюст России внес в реестр иностранных агентов главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова.

Как подчеркивает ведомство, Муратов «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» Москвы.

«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря «Новой газеты» Надежду Прусенкову пишет, что медиаменеджер находится в России.

В беседе с РБК он заявил, что не испытал удивления, узнав о решении Минюста.

«Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал», — отметил Муратов.

Когда в 2021 году главреду «Новой» была присуждена Нобелевская премия, президент Владимир Путин заявил, что тот «не должен прикрываться ею как щитом». Тем не менее, глава государства заверил, что журналист не будет объявлен иноагентом, если «не даст повода».

«Если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — добавил тогда Путин.

Чуть позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналиста и заявил, что главред «Новой газеты» «привержен своим идеалам, талантлив и смел», а саму премию назвал «высокой оценкой».

В июне 2022 года Муратова продал Нобелевскую медаль на аукционе в США.

Вырученные средства в размере $103,5 млн он направил в фонд помощи украинским беженцам. В ЮНИСЕФ пообещали, что деньги передадут странам, где есть дети-беженцы с Украины.

5 сентября 2022-го Басманный суд Москвы на основании иска Роскомнадзора аннулировал лицензию «Новой газеты».

Белый, Радзинский, Сонин

Помимо Муратова, в традиционно выходящий по пятницам список внесли еще двоих представителей СМИ — журналистку «Эха Москвы» Ксению Ларину (настоящее имя — Оксана Баршева) и журналиста «Дождя» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Дениса Катаева.

Также в списке появились депутат Максим Резник, комик Руслан Белый, чеченский историк Майрбек Вачагаев, экономист Константин Сонин, помощник депутата Заксобрания Калужской области Евгений Карпов, сын драматурга Эдварда Радзинского Олег Радзинский. Последний в 1982 году был арестован по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» и приговорен к одному году строгого режима и пяти годам ссылки. В 1987-м в рамках проводимой Михаилом Горбачевым политики либерализации был помилован и фактически выслан из страны.

В реестр иноагентов также попало антивоенное этническое движение «Новая Тыва», принадлежащее бывшему депутату парламента республики от партии ЛДПР Эресу Кара-Сал.