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Политика

Военная операция на Украине, день 552-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 552-й день

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Александр Кондратюк/РИА Новости
Над территорией Тульской области сбили два украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны РФ. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в социальных сетях не дать грабить армию ради Украины и не потворствовать эскалации конфликта, отправляя Киеву оружие. Газета The Wall Street Journal сообщила, что заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран G7 Украине завершится не ранее следующего года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:30

08:17

ВСУ с утра обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку — РИА Новости.

08:13

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что в России разработали FPV-систему (вид от первого лица) для перехвата и уничтожения украинских беспилотников, передает ТАСС.

08:10

Газета The Wall Street Journal сообщила, что заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран G7 Украине завершится не ранее следующего года. Переговоры начали только США и Великобритания. Франция планирует начать договариваться с Украиной через несколько недель, а Германия решает, какую помощь она может оказать Киеву.

08:05

⚡️Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грабит армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине оружие.

08:01

Российские средства ПВО сбили два украинских дрона над Тульской областью, сообщает Минобороны.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 552-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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