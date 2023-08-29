Военная операция на Украине, день 552-й

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что в России разработали FPV-систему (вид от первого лица) для перехвата и уничтожения украинских беспилотников, передает ТАСС.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран G7 Украине завершится не ранее следующего года. Переговоры начали только США и Великобритания. Франция планирует начать договариваться с Украиной через несколько недель, а Германия решает, какую помощь она может оказать Киеву.
⚡️Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грабит армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине оружие.
Российские средства ПВО сбили два украинских дрона над Тульской областью, сообщает Минобороны.