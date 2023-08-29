Район Брянской области обстреляли. Власти призвали жителей срочно спрятаться в укрытия

ВСУ обстреляли из РСЗО Климовский район Брянской области. По информации губернатора региона Богомаза, пострадали пять человек, еще двое — погибли. В ответ, как заявил глава области, российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. В Минобороны России сообщили об уничтожении силами ПВО беспилотника над Брянской областью. Районная администрация призвала всех местных жителей в срочном порядке уйти в укрытия. В Климовском районе звучат сирены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обстрел из РСЗО

ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района», — сообщил Богомаз.

По словам областного губернатора, украинская сторона при атаке повредила четыре жилых домовладения в селе, здание школы и несколько административных сооружений. В селе также частично нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

Как отметил глава региона, ВСУ наносили удары по поселку Климово из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По данным Telegram-канала Mash, украинские военные открыли огонь из РСЗО «Град».

В Минобороны России сообщили, что над Брянской областью около 16:00 системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. В каком именно районе области сбили БПЛА, в ведомстве не уточнили.

Позднее Богомаз написал в своем Telegram-канале об ответе ВС РФ на обстрел поселка Климово. По его словам, российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка.

Раненые и погибшие

Сначала Богомаз сообщил, что при атаке украинской стороны никто не погиб и не пострадал. Затем он заявил о смерти двух человек: мужчины 2003 года рождения и женщины 1994 года рождения. Еще пятеро человек получили ранения.

«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал он.

Позднее губернатор уточнил, что данные о смерти ребенка не подтвердились. Один из пострадавших получил легкое ранение — мужчине уже оказали всю необходимую помощь.

Спрятаться в укрытия

Власти Климовского района Брянской области после заявления об обстреле со стороны ВСУ призвали местных жителей спрятаться. Сообщение с рекомендацией опубликовали в официальном сообществе администрации территориального образования в социальной сети «ВКонтакте».

«Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!» — сказано в сообщении.

Жителей призвали не игнорировать предупреждение. Глава администрации Климовского района Александр Исаев в своем Telegram-канале также призвал жителей перейти в укрытия.

На момент написания материала, в Климовском районе звучали сирены.

Климовский район Брянской области России граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Протяженность границы региона с соседним государством составляет более 350 км. По данным переписи населения за 2021 год, в районе проживают 25 тыс. человек.

С начала специальной военной операции область регулярно подвергается налетам дронов со стороны Украины. 24 августа ВСУ обстреляли поселок Белая Березка, нарушив энергоснабжение. Через два дня сообщалось об обстрелах в селе Кирилловка. Об этих случаях оповещал губернатор области Богомаз. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Государственные объекты и транспорт в области работают в особом режиме, автомобильный транспорт досматривают.