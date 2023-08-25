«Поступила серьезная информация». Москва и Минск знали о готовящемся покушении на Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее получил информацию о готовящемся покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сообщил об этом в Кремль.
«Последний раз, когда мы летали в Эмираты (в январе-феврале. — «Газета.Ru»), ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина», — рассказал политик, добавив, что передал шифрограмму Путину и Бортникову об этом.
По словам Лукашенко, основатель ЧВК «Вагнер» никогда не просил обеспечивать его безопасность.
«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — уточнил он, добавив, что угрозы для жизни Пригожина все-таки обсуждались с ним пару раз — на переговорах во время вооруженного мятежа, а также на одной из недавних встреч.
«Не верю»
Президент Белоруссии подчеркнул, что не верит в версию о том, что самолет Пригожина сбила ракета.
«Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое «сбила ракета»? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано?», — отметил он.
«Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили», — подытожил Лукашенко.
«РФ это не нужно»
По мнению белорусского лидера, Москве не нужно было покушение на Пригожина, так как стороны давно пришли к договоренностям.
«В покушении на Евгения Пригожина для властей РФ не было никакого смысла», — отметил он, уточнив, что организаторы мятежа согласовали все разногласия с Москвой.
Президент добавил, что к настоящему моменту уже подтверждено, что хвост самолета действительно оторвался. «Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная Путина, насколько он щепетильный, осторожный, аккуратный, не верю, что он будет этим заниматься», — сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что «не станет адвокатом даже у своего старшего брата», но не может даже представить, что это сделал Путин. «Слишком грубая, непрофессиональная работа», — резюмировал политик.
«Официально итогов нет»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги расследования катастрофы опубликуют после выполнения всех необходимых экспертиз. Так он ответил на вопрос о том, может ли Кремль официально подтвердить, что Пригожин погиб.
«Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая», — сказал пресс-секретарь, указав, что пока каких-то официальных итогов расследования нет.
Песков также не смог ответить на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина, так как у него достаточно плотный график.
«Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график», — сказал Песков.
Пресс-секретарь также заверил, что президент не встречался с основателем ЧВК в последнее время.
Работа СК
Бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе глава ЧВК Пригожин.
СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК РФ). Изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия.
После крушения обнаружили десять тел. «Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — сообщила пресс-служба СКР в Telegram.
«Будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего», — добавили в пресс-службе.