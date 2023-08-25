«Поступила серьезная информация». Москва и Минск знали о готовящемся покушении на Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возможное убийство главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «слишком грубой работой» и выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин не имеет к нему никакого отношения. Он также рассказал, что знал о готовящемся покушении на Пригожина и предупредил об этом Москву. В Кремле же заявили, что итоги расследования катастрофы опубликуют после выполнения всех необходимых экспертиз. Тем временем следователи изъяли «черные ящики» после крушения самолета Embraer. СК сообщил, что будут проверены все версии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее получил информацию о готовящемся покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сообщил об этом в Кремль.

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты (в январе-феврале. — «Газета.Ru»), ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина», — рассказал политик, добавив, что передал шифрограмму Путину и Бортникову об этом.

По словам Лукашенко, основатель ЧВК «Вагнер» никогда не просил обеспечивать его безопасность.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — уточнил он, добавив, что угрозы для жизни Пригожина все-таки обсуждались с ним пару раз — на переговорах во время вооруженного мятежа, а также на одной из недавних встреч.

«Не верю»

Президент Белоруссии подчеркнул, что не верит в версию о том, что самолет Пригожина сбила ракета.

«Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое «сбила ракета»? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано?», — отметил он.

«Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили», — подытожил Лукашенко.

«РФ это не нужно»

По мнению белорусского лидера, Москве не нужно было покушение на Пригожина, так как стороны давно пришли к договоренностям.

«В покушении на Евгения Пригожина для властей РФ не было никакого смысла», — отметил он, уточнив, что организаторы мятежа согласовали все разногласия с Москвой.

Президент добавил, что к настоящему моменту уже подтверждено, что хвост самолета действительно оторвался. «Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная Путина, насколько он щепетильный, осторожный, аккуратный, не верю, что он будет этим заниматься», — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что «не станет адвокатом даже у своего старшего брата», но не может даже представить, что это сделал Путин. «Слишком грубая, непрофессиональная работа», — резюмировал политик.

«Официально итогов нет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги расследования катастрофы опубликуют после выполнения всех необходимых экспертиз. Так он ответил на вопрос о том, может ли Кремль официально подтвердить, что Пригожин погиб.

«Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая», — сказал пресс-секретарь, указав, что пока каких-то официальных итогов расследования нет.

Песков также не смог ответить на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина, так как у него достаточно плотный график.

«Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также заверил, что президент не встречался с основателем ЧВК в последнее время.

Работа СК

Бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе глава ЧВК Пригожин.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК РФ). Изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия.

После крушения обнаружили десять тел. «Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — сообщила пресс-служба СКР в Telegram.

«Будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего», — добавили в пресс-службе.