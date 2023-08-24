«Соединенные Бандиты Америки». В Турции обвинили США в ведении необъявленной войны

Обозреватель Тамер Коркмаз в своей колонке «Новые развлечения для «Соединенных врагов» для турецкой газеты Yeni Safak раскритиковал США за антитурецкую позицию. Возмущение журналиста вызвали два факта: совместные учения американских военных с бойцами Рабочей партии Курдистана (РПК, организация запрещена в Турции) и поддержка американцами греков-киприотов. «Турция находится в состоянии тайной, негласной, необъявленной войны с США», — делает вывод Коркмаз. Россию Коркмаз в своей колонке похвалил.

«Новая эра» в отношениях с США может быть отложена

«Государство «Соединенные Бандиты Америки» продолжает полным ходом поддерживать террористическую организацию, — негодует в своей колонке Тамер Коркмаз. — Каждый раз они показывают, что являются союзниками РПК, а не Турции!

Коркмаз возмутился тем, что недавно американские военные провели совместные учения с боевиками курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в сирийском городе Эль-Камышлы. Как сообщается в СМИ, в маневрах приняли участие «десятки» членов YPG, применялось тяжелое вооружение, зенитные пушки и боевые машины пехоты Bradley.

По данным журналиста, командующий спецназом США Джефф Деннис даже принял участие в «выпускном террористов» и «поздравил убийц».

«Турция находится в состоянии тайной, негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником!» – пишет Тамер Коркмаз.

При условии сотрудничества США с курдами никакой речи о «новой эре» во взаимоотношениях с Турцией идти не может, считает Коркмаз. По его мнению, это лишь политические заявления, которые «разлетаются как мыльные пузыри».

Очевидно, журналист имеет в виду «новый этап», о котором в июле этого года объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с коллегой из США Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Как говорил покойный Эрбакан (Неджметтин Эрбакан, премьер-министр Турции с 1996 по 1997 год. – «Газета.Ru»), «США понимают только силу», — написал Коркмаз.

Колумнист считает, что «решительная и эффективная» борьба, которую Турция вела с РПК, позволила практически покончить с этой организацией. Однако США, оказывая поддержку Отрядам народной самообороны в Сирии, сохраняют террористическую угрозу Турции.

Тамер Коркмаз обратил внимание, что «вашингтонская» газета «Джумхуриет» (одно из старейших оппозиционных изданий Турции) опубликовала лишь маленькую заметку об учениях американцев и YPG. Тем самым, считает Коркмаз, издание продемонстрировало, как может скрывать неугодную информацию.

«Новость <…> газета поместила в самом низу своей седьмой страницы, она была размером со спичечный коробок! Ее было бы легче найти на странице с кроссвордами!» — возмущается Коркмаз.

«Избалованный дуэт» против Турции

В своей колонке Тамер Коркмаз вспомнил, что недавно в порт кипрского Лимасола зашел американский эсминец USS Ramage. Это произошло после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне острова 18 августа. А также то, что осенью прошлого года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году для поддержки процесса урегулирования.

«Соединенные Жулики Америки, оказывая, с одной стороны, всевозможную поддержку грекам-киприотам, с другой – Греции, организуют и готовят избалованный дуэт западного клуба против Турции. Мы говорим о еще одном ярком примере того, что США являются союзником для них и врагом для нашей Турции!» — делает вывод Коркмаз.

Россия заслужила похвалу

В своей колонке Коркмаз похвалил Россию за наложение вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) за инцидент, случившийся 18 августа в буферной зоне, разделяющей остров на территории проживания греческой и турецкой общин.

В этот день турки-киприоты собирались начать работы по обустройству дороги в местечко Пила. Как сообщили в ТРСК, работы преследовали исключительно гуманитарные цели. Однако миротворцы ООН, контролирующие территорию, заблокировали несанкционированные, по их мнению, работы, вступив в стычку с турецким спецназом. Администрация ООН, ЕС, Греция и греки-киприоты обвинили турецкую сторону в провокации и призвали уважать мандат миссии в буферной зоне. Россия встала на сторону Турции.

«Россия <…> заблокировала осуждающее заявление ООН, — отмечает Коркмаз. — Шаг России в этом направлении может быть расценен как начальная стадия процесса признания ТРСК (сейчас государство признано только Турцией. — «Газета.Ru»)!»