Дрон упал в Рузском районе Подмосковья. Военная операция на Украине, день 544-й

Группировка «Центр» нанесла поражение штурмовым группам противника, которые пытались атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По населенным пунктам региона выпущено 99 снарядов из орудий ствольной и реактивной артиллерии.
Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 13 жилых домов, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
❗️ Российскими средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский беспилотник самолетного типа, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Пострадавших нет.