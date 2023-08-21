Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Дрон упал в Рузском районе Подмосковья. Военная операция на Украине, день 544-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 544-й день

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российскими средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский беспилотник, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Разведчики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:25

Группировка «Центр» нанесла поражение штурмовым группам противника, которые пытались атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

08:17

Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По населенным пунктам региона выпущено 99 снарядов из орудий ствольной и реактивной артиллерии.

Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 13 жилых домов, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

08:09

❗️ Российскими средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский беспилотник самолетного типа, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Пострадавших нет.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 544-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Еще один московский аэропорт ввел ограничения на посадку и взлет самолетов
Российские военные сбили украинский беспилотник в Московской области
Российские войска уничтожили ракетным ударом три вагона ВСУ с боеприпасами
ПВО сбила украинский беспилотник в Московской области
Пьяный отец жестко избил ребенка ремнем на детской площадке под Новосибирском
Алькарас остался доволен поражением Джоковичу в рекордном финале турнира АТР-1000
Жители России выбрали лучших и худших правителей в истории страны
Новости и материалы
Посол РФ заявил, что США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС
В Приморском крае пенсионерку обманом лишили денег и похитили
Российские компании стали рассылать больше рекламы в WhatsApp
Власти Нигера объявили о добровольной мобилизации против военной интервенции
В России запустили государственные соседские чаты
В автокатастрофе Турции погибли 12 человек
В «Зените» ответили, можно ли назвать победу над «Спартаком» чемпионской
В аэропорту Внуково введены ограничения на посадку и взлет самолетов
Дилеры рассказали об улучшении ситуации с доступностью запчастей для иномарок в России
Советник Пушилина рассказал об атаке ВСУ флангов ВС РФ под Артемовском
В Совфеде назвали двух европейских лидеров, которые не испугались США
Первая ракетка мира расплакался после поражения от Джоковича в финале турнира в США
Космический корабль «Прогресс МС-22» затопили в океане
Бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов
Новая российская БМП «Манул» получит новое преимущество
Российский военнослужащий рассказал о неразрывающихся минах ВСУ под Работино
Экс-игрок сборной России назвал виновного в поражении «Спартака» от «Зенита»
В Китае считают, что ВСУ недостаточно сильны для фронтального прорыва российской обороны
Все новости
В США рассказали, сколько времени потребуется России для уничтожения всех F-16 ВСУ
Двухлетняя девочка пропала в Санкт-Петербурге
В США сообщили о «закате» 40-летнего экономического бума в КНР
«Не потерпим унижения». Между Киевом и Иерусалимом разгорелся скандал из-за депортации украинцев
Киев угрожает Израилю закрыть Умань для паломников из-за депортации украинцев
«И это только начало»: Зеленский договорился забрать у Нидерландов все имеющиеся истребители F-16
Президент Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16
«Как может у татарина жена не готовить?». Интервью с актером «Квартета И» Камилем Лариным
Камиль Ларин заявил, что с недоверием относится к искусственному интеллекту
От груши до Хрюши: Николаю Валуеву – 50
Будут ли топить суда в Черном море после краха «зерновой сделки»?
Почему превращение черноморской инициативы в «тотальную морскую войну» не имеет смысла
«Сын подруги украл бинокль и пришел за чехлом». Истории о возмутительных поступках детей
Дети лезут без очереди и пинают незнакомцев. Личные истории и комментарий психолога
«Теперь представляю, что наши ребята переживают». БПЛА атаковали четыре региона России меньше чем за сутки
Губернатор Гладков сообщил о 12 беспилотниках, сбитых на подлете к Белгороду
Что известно о крупном возгорании на складе Ozon в Подмосковье
В Подольске локализовали пожар на складе маркетплейса Ozon
«Получается, двигатель не отключился». Почему российская станция врезалась в Луну
В «Роскосмосе» сообщили, что станция «Луна-25» столкнулась с Луной
«Есть только плохие варианты». Запад ищет способ выйти из конфликта на Украине
WSJ: на Западе разрабатывают мирный план не устраивающий ни Москву, ни Киев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях