Дрон упал в Рузском районе Подмосковья. Военная операция на Украине, день 544-й

08:17

Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По населенным пунктам региона выпущено 99 снарядов из орудий ствольной и реактивной артиллерии.

Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 13 жилых домов, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.