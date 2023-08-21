«Цена заголовков». На Украине нашли виноватых в потерях элитной бригады ВСУ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в СМИ была опубликована информация о перемещениях 82-й бригады Вооруженных сил Украины. По этой причине по ней нанесли пять авиаударов за сутки, считает она. Западные СМИ называют эту бригаду последним крупным резервом ВСУ, укомплектованным бронемашинами и танками стран НАТО. О том, почему оно так важно для украинской армии, читайте в материале «Газеты.Ru».

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что российская армия отразила пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы: FH-70 производства Великобритании, Д-20 и Д-30, два орудия M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ- 50», — указано в сообщении МО РФ.

По мнению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, это произошло из-за публикаций в СМИ информации о местонахождении бригады.

«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде за сутки», — написал Маляр в своем Telegram-канале.

Замминистра не уточнила, в каких именно СМИ была опубликована информация, однако она указала, что на Украине за подобное преступление можно получить до восьми лет лишения свободы.

Какие СМИ писали о бригаде?

16 августа обозреватель Forbes Дэвид Экс в своей статье написал, что в районе села Работино Запорожской области ВСУ задействовали свое последнее крупное резервное подразделение.

Про 82-ю бригаду рассказало и немецкое издание Bild. В этом материале военный обозреватель Юлиан Репке прокомментировал видео действий бригады близ села Работино. По его мнению, это «план Б» украинского руководства. Обозреватель уточнил, что изначально бригаду планировалось использовать только после прорыва российской обороны для быстрого продвижения вглубь.

19 августа Business Insider сообщил, что 82-я воздушно-десантная бригада присоединилась к так называемому «контрнаступлению» ВСУ. Журналисты издания дали информацию из просочившихся документов о том, что бригада насчитывала около 150 бронетранспортеров пехоты, предоставленных НАТО: 90 американских машин Stryker, 40 Marders немецкого производства, 24 бронетранспортера M113 производства США и 14 британских танков Challenger.

20 августа издание The Intel Drop рассказало, что 82-я бригада потерпела поражение на Запорожском направлении. Журналисты отмечают, что именно там впервые заметили американский бронетранспортер Stryker, который не предназначен для штурмовых операций. По данным издания, основные события развиваются в районе сел Работино и Вербовое.

«Лучшая бригада»

В западных средствах массовой информации 82-ю воздушно-десантную бригаду называют самой подготовленной в составе ВСУ. В ней состоят две тысячи бойцов, которые прошли обучение в Великобритании.

По мнению обозревателя Forbes Дэвида Экса, 82-я и 46-я бригады – одни из последних крупных подразделений, которые украинский генеральный штаб держал в резерве.

«С их помощью украинцы могут укрепить свои позиции. Однако ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда солдатам понадобится отдых, на их место может не прийти такой же мощной свежей бригады, из-за чего контрнаступление может утратить импульс», — говорится в материале издания.

18 августа в российских соцсетях появились сообщения, что несколько бойцов 82-й бригады были взяты в плен.